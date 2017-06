Qui pour succéder à Philippe Briand dans la 5ième circonscription d'Indre-et-Loire ?

Ils sont 13 candidats à prétendre à la succession du député-maire sortant Les Républicains de Saint-Cyr-sur-Loire. Tous les partis sont représentés dans cette circonscription très diverse de Tours-Nord aux confins du département en limite de la Sarthe et du Maine-et-Loire.

Ils sont 13 candidats pour siéger à l'Assemblée Nationale et représenter la 5ième circonscription d'Indre-et-Loire. Le renoncement de Philippe Briand, 5 fois élu député de cette circonscription aiguise les appétits des candidats.

Après 5 mandats de député, Philippe Briand le député-maire Les Républicains de Saint-Cyr-sur-Loire a préféré la présidence de la nouvelle Métropole Tours Val de Loire à un siège - même de Questeur - à l'Assemblée Nationale (choix rendu obligatoire par la loi sur le cumul des mandats). Cette décision du "patron" historique de cette circonscription ouvre donc le jeu politique pour cette élection législative.

De Tours-Nord à la Sarthe et au Maine-et-Loire

La 5ième circonscription est sûrement la plus diverse, des faubourgs de Tours-Nord aux limites du département avec la Sarthe et le Maine-et-Loire. Une partie très citadine à la fois résidentielle et de logements sociaux et une partie très rurale. Marine Le Pen (20,37%), Emmanuel Macron (23,91 %) et François Fillon (23,39%) ont fait jeu quasi-égal au premier tour de la présidentielle.

Affichage politique contre déficit de notoriété pour La République en Marche

Jusqu'à présent donc, cette circonscription était l'affaire d'un homme, Philippe Briand ( élu à chacune de ses précédentes législatives à plus de 50% face à un candidat socialiste). Même si il a désigné son successeur en la personne de son fidèle adjoint à la Mairie de Saint-Cyr, Fabrice Boigard, son renoncement a ouvert le champ des possibles à commencer par la candidate de La république en Marche, la franco-allemande et européenne convaincue Sabine Thillaye. "Je viens de la droite, philosophiquement, politiquement plutôt centre-droit, mon suppléant lui vient de la gauche, on se parle, on échange, sans invective, sans a priori et sans opposition d'office". Sabine Thillaye qui pose sur son affiche officielle de campagne au côté du portrait d'Emmanuel Macron permettant ainsi de l'identifier politiquement si ce n'est personnellement.

L'ancrage FN dans la partie rurale de cette circonscription s'est renforcé au fil des élections

Le sentiment d'abandon domine dans cette circonscription sans sous-préfecture, sans commerce de proximité, avec des services publics assurés par le dernier épicier ou bureau de tabac. A ce sentiment de délaissement, viennent s'ajouter maintenant pour ces ruraux, les inquiétudes quant à l'expansion possible de la nouvelle Métropole.

Parmi les 13 candidats, Daniel Fraczak représente le Front National. Il avait déjà tenté sa chance lors des départementales de 2015 et avait réussi à virer en tête lors du premier tour face à la socialiste Martine Chaigneau sur le canton de Langeais. Il tente donc pour cette législative de capitaliser sur le bon voire très bon score de Marine Le Pen dans bon nombre de communes de la circonscription : "On capitalise toujours sur les bons scores, mais notre stratégie pour cette législative, c'est de proposer un vrai contre-pouvoir face aux autres partis qui sont tous Macron compatibles ".

De réels enjeux dans une circonscription très diverse

Des faubourgs nord de la Métropole aux limites des départements de la Sarthe et du Maine-et-Loire, cette circonscription est plurielle avec notamment un fort sentiment d'abandon en zone rurale, Mélanie Fortier candidate du PS et des radicaux de gauche veut associer les habitants eux-même à son mandat de député si elle est élue en créant un cercle-citoyen pour donner la parole aux habitants de la circonscription. Un cercle d'habitants réuni régulièrement avec son député pour éviter que l'élu ne se retrouve "hors-sol" mais surtout pour faire remonter dit-elle la parole des habitants dans les plus hautes instances du pouvoir.

Fabrice Boigard candidat LR-UDI, le fidèle adjoint de Philippe Briand

Un parrainage qu'il assume sans complexe, une fidélité revendiquée à celui qu'il côtoie depuis des années dans différents lieux de décision, Fabrice Boigard revendique aussi son implantation dans cette cinquième circonscription depuis l'époque du collège, puis de l'usine et enfin en tant qu'élu.

Même si il est beaucoup plus discret que son grand ami Philippe Briand, ses différents mandats d'adjoint au maire, de Vice-président du Conseil départemental ou de secrétaire général du parti Les Républicains ont bien rempli son carnet d'adresse. Il parle déjà en direct dit-il avec le président de la Métropole pour lui dire les inquiétudes des communes rurales, il parle avec le Président du Conseil départemental sur les nécessités d'aménagement de ce territoire et l'un de ses slogans de campagne est tout trouvé aussi : 1 euro pour la métropole, 1 euro pour la ruralité.

Les 83.000 électeurs de cette circonscription vont donc devoir choisir parmi les 13 candidats celui qui parlera à la fois avec l'accent de ville et les intonations du monde rural

Il y a donc 13 candidats au total dans cette circonscription (dans l'ordre officiel du Ministère de l'Intérieur)

Augustin Chazal (577 pour la France), Erwan Deliz (Europe Ecologie Les Verts), Mélanie Fortier (PS/PRG), Sylvie Thiébaut (Lutte Ouvière) Françoise Roux (PCF), Aurélien Durand (UPR - Asselineau), Robert Bryche (Le Trèfle - défense de l'Homme, de l'Animal et de la Planète), Sabine Thillaye (La République en Marche), Daniel Fraczak (FN), Fabirce Boigard (LR/UDI), Constance Ascar (France Insoumise) Jean de Fouquières (Debout la France), Patrice Vallée (DVD).