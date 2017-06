Qui sera le prochain député de la Creuse ?

Jean-Baptiste Moreau et Jérémie Sauty s'affrontent ce dimanche au second tour des élections législatives en Creuse. Le candidat de La République en Marche qui a largement viré en tête au soir du 1er tour part favori du scrutin.

Un peu plus de 93.000 électeurs sont appelés aux urnes ce dimanche pour élire leur député. Ils auront le choix entre deux candidats, celui de La République En Marche, Jean-Baptiste Moreau, et le candidat Les Républicains, Jérémie Sauty. Les deux hommes sont tous les deux novices en politique. C'est la première fois que Jean-Baptiste Moreau, agriculteur à Aulon et président de la coopérative agricole la Celmar se présente à une élection. Quant à son adversaire, Jérémie Sauty, il incarne lui aussi le renouvellement de la classe politique creusoise. A 27 ans, le jeune conseiller départemental d'Auzance, brigue pour la 1ere fois un siège à l'Assemblée nationale.

Avantage Moreau

Jean-Baptiste Moreau a largement viré en tête au soir du premier tour. Avec plus de 33% des suffrages exprimés, il a réuni sur son nom quasiment deux fois plus de voix que son adversaire. Il part donc favori de ce second tour. Jérémie Moreau compte donc sur les abstentionnistes pour refaire son retard. Au premier tour, 45% des électeurs creusois ne se sont pas déplacés.

Résultats dès 20 heures dimanche

Alors qui succédera à Michel Vergnier, le député sortant éliminé au 1er tour ? Retrouvez-nous dimanche à partir de 19h55. Nous serons en direct des Q.G des deux candidats et à la préfecture pour vous donner dès 20 heures les premiers résultats, et le nom du futur député de la Creuse.