Qui sera le prochain maire de Chambray-lès-Tours?

Chambray-lès-Tours a plusieurs vertus : d'abord une croissance démographique, 1,3% de hausse chaque année en moyenne, soit "l'une des plus forte croissance en France, comparable aux villes de Gironde de bord de mer" dit l'Insee. Aujourd'hui, Chambray compte 11.800 habitants. Une population a mettre en lien avec son attractivité économique. Elle compte plus de salariés que d'habitants. On dénombre 12.000 salariés aujourd'hui, notamment grâce à la plus grande zone commerciale de la région Centre-Val de Loire, en chiffres d'affaires, celle le long de la Départementale 910. Son taux de chômage est de 7,8%, en-dessous du niveau départemental. La ville a une dette quasi-inexistante, d'à peine un an de son budget et donc une marge de manœuvre très importante pour ses projets à venir.

Chambray-lès-Tours va connaitre une profonde mutation dans le prochain mandat, à commercer par la finalisation de la deuxième ligne de tramway qui va passer devant l'hôpital Trousseau, hôpital qui va être lui reconstruit. Le long de la ligne de tramway, des logements vont être construits. Autre projet qui sera bouclé, la ville se dotera en 2021 d'une cuisine centrale 100% bio. Les travaux vont commencer très vite.

Deux candidats pour un fauteuil

Deux listes vont s'affronter pour ces élections municipales : l'une portée par le maire sortant, ancien socialiste (démission du PS en 2017) Christian Gatard qui vise un quatrième mandat, l'autre portée par l'opposant au conseil municipal Michel Lamy, divers droite et centre, qui déclare être soutenu par les Républicains et l'UDI. Quelque soit le vainqueur, dans six ans, à la fin du futur mandat, Chambray-lès-Tours aura bien changée, avec une ligne de tramway et un nouvel hôpital Trousseau, le long de l'avenue de la République. Les deux candidats sont d'accord sur un enjeu de taille, en l'occurrence trouver des solutions de déplacements dans le secteur à l'avenir, "en concertation avec les riverains" dit Michel Lamy, "avec des circulations douces" dit Christian Gatard. Michel Lamy propose lui d'imaginer un deuxième accès à l'hôpital pour réduire les conséquences de l'arrivée de 7.000 salariés en plus à terme sur le CHRU.

Que propose Christian Gatard?

Christain Gatard défend un programme axé sur une ville qu'il veut pionnière en matière de transition écologique, avec une maîtrise permanente de la pression des promoteurs immobiliers. "Nous voulons préserver cette identité de ville à la campagne, où il fait bon vivre" explique le maire sortant. "Nous n'avons jamais voulu laisser faire les promoteurs immobiliers. Nous avons limité les constructions à deux secteurs préférentiels pour lesquels nous avons acheté du foncier, nous avons préempté des terrains. Cette politique vise à empêcher toute urbanisation anarchique de la commune".

Parmi les autres projets dans son programme :

Lancement des études pour une couverture de l'autoroute A10, entre la RD943 et la RD910, entre La Porte des Arts et l'ancien site Renault, et y construire un écoquartier

Construction de deux petites résidences pour personnes âgées autonomes ou en perte d'autonomie

Travaux du château de la Branchoire, pour un faire un poumon vert de l'agglomération et un espace d'accueil avec des salles de réception

Travaux de rénovation de l'église

Rénovation de l'espace culturel Yves Renault avec de nouvelles salles à l'étage

Poursuite du plan de réfection des trottoirs et d'enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques

Que propose Michel Lamy?

Michel Lamy fait de la sécurité un axe fort de sa campagne. Il veut de la vidéosurveillance sur Chambray-lès-Tours. "Il n'est pas normal d'être un îlot dans la Métropole alors que la plupart des communes sont déjà équipées" explique-t-il. Il propose aussi de passer de quatre à six policiers municipaux. Michel Lamy veut aussi améliorer la voirie, qu'elle soit plus "cohérente", pour améliorer la sécurité dans les déplacements. Il prône par ailleurs, comme l'actuelle majorité, de préempter les terrains, "pour stopper le bétonnage" et "contraindre les projets immobiliers collectifs à inclure des zones vertes".

Parmi les autres projets dans son programme :