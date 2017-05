Qui seront les candidats "En Marche" pour les législatives des 11 et 18 juin prochain en Meurthe et Moselle ?

La commission d'investiture du parti d'Emmanuel Macron dévoilera le nom des candidats retenus pour les législatives ce jeudi à midi. Sur les 14 000 postulants, 1154 personnes seront investies, Il s'agit des titulaires et de leurs suppléants.

En Meurthe et Moselle et dans les Vosges, plusieurs dizaines de militants ont rempli le formulaire sur internet pour proposer leur candidature mais seuls 20 candidats seront retenus pour les 10 circonscriptions (6 en Meurthe et Moselle et 4 dans les Vosges). Certains se sont déjà fait connaitre, d'autres préfèrent jouer la discrétion mais la règle des 50% issus de la société civile et celle de la parité absolue sera respectée, tout comme chacun et chacune devra avoir un casier judiciaire vide.

Fini, la République bananière, François Pallo, délégué "En Marche" à Vandoeuvre

Qu’ils soient cadres, agriculteurs ou rmistes, les profils des candidats sont divers et variés souligne François Pallo, délégué du comité « En Marche » de Vandoeuvre « C’est fini la République bananière, ce n’est pas parce que tel ou tel candidat sera le copain d’untel ou untel qu’il sera retenu. Oui il y aura des frustrés mais ce n’est pas grave, ceux qui nous laisseront tomber prouveront qu’ils n’étaient finalement pas dans la logique du mouvement. La commission nationale d’investiture tranchera en toute objectivité et loin de toute pression politique »

François Pallo, délégué du comité "En Marche" à Vandoeuvre © Radio France - Mohand Chibani

Je baigne dans la politique depuis toute petite, Hélène Rossinot, postulante pour être candidate dans la 6ème circonscription

Parmi les postulants qui se sont fait connaître, il y a Hélène Rossinot, la fille de l'ancien maire de Nancy, actuel président de la Métropole du Grand Nancy. Elle espère que sa candidature dans la 6ème circonscription de Meurthe et Moselle sera retenue par la commission nationale d'investiture « Je baigne dans la politique depuis toute petite, mon grand-père a été maire dans la 6ème circonscription, ma grand-mère a été la première conseillère municipale de Fréville en 1946, j’ai proposé ma candidature mais quoiqu’il arrive je serai sur le terrain pour soutenir les candidats En Marche »

118 députés sortants ont décidé de ne pas se représenter

Même avis pour Pierre Lisenfeldt , à peine 20 ans ; il a également rempli le formulaire sur internet pour proposer sa candidature aux législatives dans la très convoitée première circonscription. Il se dit militant « En Marche » de la première heure « J’ai rejoint le mouvement dès le départ, voilà plus d’un an, je milite pour qu’Emmanuel Macron obtienne une large majorité à l’assemblée nationale, et c’est pourquoi j’ai proposé ma candidature à Nancy » La dynamique est donc au renouvellement de la classe politique. Tous bords confondus, 118 députés sortants ont décidé de ne pas se représenter aux élections législatives les 11 et 18 juin prochain.