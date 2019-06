Qui sont ces élus bretons qui ont signé une tribune de soutien à Emmanuel Macron ?

Vannes - France

Des élus de la droite et du centre prennent leur distance avec les Républicains, après les mauvais résultats des Européennes et la démission de Laurent Wauquier. Ils signent une tribune, dans le JDD, pour dire leur soutien au Chef de l'Etat. "Le temps n'est plus aux querelles de chapelles ou aux écuries présidentielles qui spéculent sur 2022. Le temps ne peut pas être à l'opposition systématique qui in fine alimente les extrêmes", peut-on lire dans le texte qu'ils signent dans le JDD.

Ils expliquent : "Nous sommes de ceux qui souhaitent la réussite impérative de la France, c'est pourquoi nous voulons la réussite du président de la République et du gouvernement car rien ne se construira sur leur échec".

Douze élus Bretons

Parmi les signataires de ce texte, on trouve 12 Bretons, la plupart Morbihannais. Ainsi, le maire de Vannes, David Robo, cosigne ce texte avec Jean-Luc Bléher (Guer), Yves Bleuven (Grand-Champ), Gwenn Le Nay (Plouay), Olivier Lepick (Carnac), Ronan Loas (Ploemeur),

Sur France Info, François Goulard, le Président du Conseil départemental du Morbihan, qui fait parti des 72 signataires, assume son soutien au gouvernement : "Nous faisons un constat, c'est que les réformes engagées par ce gouvernement vont dans l'ensemble dans le bon sens. Nous ne sommes pas forcément d'accord avec tout, mais il y a à venir des réformes qui sont importantes. Je pense aux retraites, je pense à l'assurance chômage... Il est nécessaire pour notre pays que le gouvernement réussisse. La conjoncture politique a changé".

"Il faut que le gouvernement réussisse car la seule alternative serait le Rassemblement national" - François Goulard

Le Morbihannais est lucide sur le poids de son parti : "Les Républicains ne représentent qu'une toute petite partie de l'opinion, il est difficile dans ces conditions de prétendre être une alternative ou un parti de gouvernement. Par honnêteté intellectuelle, nous disons que globalement nous sommes d'accord avec le gouvernement et que nous le soutenons. Il faut qu'il réussisse. Il serait dramatique qu'il échoue, tout simplement parce-que la seule alternative serait le Rassemblement national, et ça ce serait une catastrophe pour notre pays".

En Ille-et-Vilaine, Claude Renoult (Saint-Malo), Pierre Breteau (Saint-Grégoire) et Teddy Regnier (Chateaubourg) partagent ce point de vue, ils ont également participé à la tribune. Tout comme les Finistèriens Ludovic Jolivet (Quimper) et Gérard Daniélou (Cléder).