Qui sont les candidats aux Sénatoriales près de chez vous ?

La liste des candidats aux Sénatoriales du 24 septembre prochain a été publiée ce vendredi soir. Au total 1.971 candidats sont en lice pour le renouvellement de 171 des 348 sièges que compte le Sénat, découvrez qui se présente près de chez vous.

C'est un record pour ce type d'élection, le Sénat a dévoilé ce vendredi soir la liste des candidats pour les élections sénatoriales du 24 septembre prochain et au total 1.971 candidatures ont été déposées. Près de la moitié des 348 sénateurs doit être renouvelée lors du scrutin du 24 septembre, soit 171 sièges dans les 38 départements métropolitains et les six départements et collectivités d'outremer concernés, auxquels s'ajoutent six sièges des Français hors de France et un siège vacant. Le Sénat est renouvelable par moitié tous les trois ans. Retrouvez la liste des candidats près de chez vous sur le site du Sénat.

Deux ministres sont candidats, Jacqueline Gourault, ministre de l'Intérieur qui est déjà sénatrice dans le Loir-et-Cher, et Gérald Darmanin ministre de l'Action et des comptes publics en position non éligible dans le Nord. Les candidatures ont été transmises aux tribunaux administratifs qui doivent vérifier leur validité.