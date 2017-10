Qui sont les quatre candidats à la présidence du parti Les Républicains ?

Ils sont quatre prétendants à la présidence du parti Les Républicains, après la clôture de la course aux parrainages ce mercredi à 20h. Laurent Wauquiez, le favori, est en compétition avec Florence Portelli, Maël de Calan et Daniel Fasquelle.

Ils devaient déposer leurs parrainages avant ce mercredi, 20h. Laurent Wauquiez, Florence Portelli, Maël de Calan, Daniel Fasquelle : quatre candidats sont en lice pour la présidence du parti Les Républicains, qui se tiendra les 10 et 17 décembre prochains. Les signatures de 2.347 adhérents au minimum étaient requises (un centième du nombre total d'adhérents), ainsi que celles de treize parlementaires au moins (5% des sénateurs, députés et eurodéputés).

Laurent Wauquiez, le grand favori

Laurent Wauquiez © AFP - GUILLAUME SOUVANT

Laurent Wauquiez, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, a obtenu le soutien de "plus de 20.500 adhérents et de 135 parlementaires". Parmi ses supporters les plus connus, les anciens ministres Eric Ciotti, Rachida Dati, Eric Woerth ou Virginie Calmels, mais aussi le maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin. Et il a bien l'intention de gagner largement : "Il ne faut pas que sorte [de cette élection] un score étriqué qui ne donnerait aucune légitimité et ouvrirait la voie aux divisions", peut-on lire dans sa profession de foi. Mais certains, jusque dans son propre camp, lui reprochent de flirter avec les idées de l'extrême-droite.

Florence Portelli, "le cuir épais et la colonne vertébrale solide"

Florence Portelli © AFP - CHRISTOPHE ARCHAMBAULT

Elle revendique quant à elle "plus de 5000 signatures". Florence Portelli, maire de Taverny, dans le Val d'Oise, est aussi l'ex porte-parole de François Fillon à l'élection présidentielle. "J'ai le cuir épais et la colonne vertébrale solide. Je ne suis pas de ceux qui quittent le navire en pleine tempête", glisse-t-elle dans sa profession de foi, comme pour rappeler qu'elle est restée aux côtés de l'ancien candidat, malgré ses ennuis judiciaires. Mais elle assure aussi n'être "la candidate de personne. Je me suis affranchie depuis longtemps".

Daniel Fasquelle, le challenger qui se veut rassembleur

Daniel Fasquelle © AFP - CHRISTOPHE ARCHAMBAULT

Le député du Pas-de-Calais a passé ces trois derniers mois à faire un tour de France pour récolter ses parrainages, "plus de 2500 adhérents et plus de vingt parlementaires". Dans sa profession de foi, il promet de "redresser le parti" et de "rester ferme sur les questions régaliennes". Le maire du Touquet est également trésorier national du parti, affirme : "Je ne suis candidat contre personne, je veux rassembler toutes les droites". S'il est élu, il veut organiser une grande consultation des militants.

Maël de Calan, le candidat juppéiste

Mael de Calan © AFP - Fred Tanneau

36 ans, conseiller départemental du Finistère, Maël de Calan est l'ancien porte-parole d'Alain Juppé, dont il défend les idées, face à la ligne "clivante et contestataire de Wauquiez et Portelli". Il revendique "plus de 3.000" signatures d'adhérents, et 22 signatures de parlementaires. Le jeune élu veut "faire de la politique très différemment, de manière plus fraîche, en se débarrassant du cynisme, du sectarisme, de la mauvaise foi, (...) en portant sur le fond les couleurs d'une droite ouverte et équilibrée".