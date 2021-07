Qui sont les quatre candidats en lice pour la primaire écologiste ?

La liste des candidats officiels pour la primaire écologiste est enfin connue. Delphine Batho, Yannick Jadot, Eric Piolle et Sandrine Rousseau s'affronteront en septembre, dans les urnes, pour savoir lequel d'entre eux se présentera à l'élection présidentielle, en avril 2022. Le premier tour de la primaire écologiste aura lieu du 16 au 19 septembre 2021, le second du 25 au 28 septembre. Les votes seront ouverts à tous les citoyens, sans avoir besoin d'avoir la carte du parti.

Les cinq organisations politiques qui composent le groupe écologiste (Europe Ecologie Les Verts, Générations, le mouvement des progressistes, Générations écologistes et l'Alliance écologiste indépendante) ont mandaté 219 parrains et marraines, pour qu'ils puissent voter pour sept candidatures déclarées la nuit dernière. Le candidat centriste Jean-Marc Governatori n'a pas reçu assez de voix et ne peut donc pas se présenter à la primaire.

Yannick Jadot, l'eurodéputé

Yannick Jadot fait figure de chef de file pour Europe Ecologie les Verts depuis sa percée aux élections européennes de 2019, où il avait fini troisième avec 13.48% des voix, derrière le Rassemblement National et la République en Marche. Ancien responsable de Greenpeace France, il avait annoncé sa candidature au journal télévisé de TF1, le 30 juin. Dans son programme, Yannick Jadot est davantage pro-entrepreneurs que de nombreux militants du parti, considérant que la transition écologiste passera par des entrepreneurs convaincus. Il a également pris à rebrousse-poil de nombreux sympathisants de gauche en se rendant au rassemblement de la police en mai dernier, estimant qu'il devait s'emparer de la question de l'insécurité.

La députée Delphine Batho

Delphine Batho, ancienne ministre de l'Ecologie sous François Hollande, avait annoncé sa candidature le 5 juillet. Elle est aujourd'hui présidente du mouvement Génération écologie, tout en étant députée des Deux-Sévres. Delphine Batho milite pour la décroissance "en rupture avec le libéralisme et le marxisme, qui refusent de s'inscrire dans les limites finies de la planète". Celle qui a longtemps été une proche de Ségolène Royal prône aujourd'hui une autonomie du parti écologiste pour la présidentielle de 2022. Elle est soutenue par l'ex-marcheur Cédric Villani.

Sandrine Rousseau, l'ancienne numéro 2 du mouvement

Sandrine Rousseau était la secrétaire nationale du parti en 2016, mais l'a quitté en 2017 suite à l'affaire Denis Baupin, du nom d'un des cadres d'Europe Ecologie les Verts accusé de harcèlement et d'agression sexuelle au sein du mouvement. L'affaire a été prescrite et classée sans suite. Sandrine Rousseau en était l'une des accusatrices. En 2020, elle réintègre le parti, puis annonce sa candidature à la primaire quelques semaines plus tard. Elle prône une écologise "nécessairement radicale, sociale et écoféministe". Elle s'est dernièrement affichée avec des grandes figures de gauche, comme Jean-Luc Mélenchon ou Benoît Hamon, estimant qu'il fallait une union large pour l'emporter en 2022.

Eric Piolle, le maire écologiste de Grenoble

Le maire de Grenoble, Eric Piolle, avait annoncé sa candidature le 29 juin, sur France Bleu Isère. "Les élections départementales et régionales sont derrière nous, les écologistes ont montré qu'ils avaient la capacité de fédérer derrière eux" se félicitait le maire écologiste. Il fait campagne sur la réussite électorale de la coalition de toutes les gauches qu'il mène dans sa ville, un "arc humaniste" qu'il veut recréer pour 2022. Il s'appuie sur le côté social du mouvement et plaide pour une écologie qui "transforme les enjeux climatiques en emploi".