Qui soutient Eric Zemmour en Drôme-Ardèche ?

A la question "Eric Zemmour a-t-il des soutiens en Drôme-Ardèche", la réponse est clairement oui. S'il est difficile d'en mesurer l'ampleur, il y a des gens sur lesquels Eric Zemmour peut compter.

Des anciens cadres et élus du Front National

Parmi les militants du Front National, certains n'ont pas admis la nouvelle ligne politique impulsée par Marine le Pen. Ils ont quitté le parti ou ont été virés avant que le Front National ne devienne le Rassemblement National.

C'est le cas de deux anciens secrétaires départementaux du FN. Christian Grangis en Ardèche, longtemps conseiller municipal à Privas et Joël Cheval dans le Drôme lui aussi conseiller municipal à Bourg-de-Péage. Aujourd'hui tous les deux soutiennent la candidature d'Eric Zemmour. Ils n'ont pas accepté la dédiabolisation entamée par Marine le Pen. Ils retrouvent avec Eric Zemmour la radicalité notamment sur la question identitaire qu'ils jugent diluée au sein du Rassemblement National aujourd'hui.

Et c'est le cas également d'anciens élus comme Alain Csikel qui fut conseiller municipal à Montélimar.

L'aile droite des républicains

Parmi les soutiens à Eric Zemmour, on retrouve aussi plusieurs adhérents à des mouvements qui évoluent au sein des républicains sur l'aile droite : par exemple des militants du Mouvement Conservateur, le nouveau nom de Sens Commun; de VIA, le nouveau nom du parti initié par Christine Boutin. Tous ces mouvements nés autour de la loi du mariage pour tous et qui s'y opposaient.

Alliance Province 26/07

Tous ces militants se retrouvent au sein d'une association Alliance Province 26/07. Une association qui revendique un peu moins d'une centaine de membres et dont les membres se disent prêts à faire la campagne d'Eric Zemmour. Certains d'entre eux ont déjà collé des affiches.

Un référent Zemmour en Drôme-Ardèche ?

La candidature d'Eric Zemmour est encore fraîche mais des réseaux s'organisent : ainsi Alain Lavédrine, ancien candidat du parti chrétien démocrate (Ch. Boutin) dans la 4ème circonscription de la Drôme est le référent de la campagne d'Eric Zemmour en Drôme-Ardèche. Sollicité pour une interview, il n'a pas été autorisé à prendre la parole publiquement.