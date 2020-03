Qui succédera à Marie-France Beaufils à la mairie de Saint-Pierre-des-Corps?

Les élections municipales 2020 marquent la fin d'une époque, à Saint-Pierre des Corps. Après 37 ans à diriger cette ville de près de 16 000 habitants, la maire communiste Marie-France Beaufils a décidé de ne pas se représenter. Son retrait a suscité beaucoup de vocations puisque avec sept listes concurrentes, Saint-Pierre est, derrière Tours, la ville dans laquelle les électeurs auront le plus de choix.

Une ville qui cumule les difficultés

Notamment, le pourcentage de chômeurs : au-delà des 20% sur l'ensemble de la ville, il approche les 40% à la Rabaterie, ce quartier prioritaire dans lequel vivent 5 200 personnes, c'est-à-dire un tiers des Corpopétrussiens. Ce quartier miné par la délinquance devrait profondément changer d'ici 2030 : l'Etat, la Métropole, la Région, les bailleurs sociaux et la municipalité vont débloquer 22 millions d'euros. Ce programme prévoit notamment de démolir le centre commercial pour construire d'autres commerces au pied d'un nouvel ensemble d'une soixantaine de logements. Il est également prévu de réhabiliter près de 200 logements sociaux. Avec 43% de HLM, St Pierre est d'ailleurs la ville d'Indre-et-Loire qui compte le plus de logements de ce genre. Tout le territoire de la commune est en zone inondable, ce qui impose de nombreuses contraintes. Saint-Pierre-des-Corps est aussi la seule ville d'Indre-et-Loire avec trois sites Séveso seuil haut : un dépôt de gaz et deux dépôts d'explosifs.

Pour autant, Saint-Pierre-des-Corps dispose aussi d'atouts non négligeables

Parmi les attraits de cette ville qui est une des plus grandes du département, on peut évidemment citer sa gare TGV, son tissu associatif dense et des zones commerciales et industriels qui représentent plus de 10 000 emplois. A signaler aussi : son centre municipal de santé, le premier du département à avoir embauché un médecin salarié. Enfin, la proximité avec Tours est aussi un plus : elle tire vers le haut les prix de l'immobilier, notamment dans le vieux-St Pierre.

Chaque liste propose évidemment des programmes qui comprennent de très nombreuses mesures sur la sécurité, l'éducation, la citoyenneté et les transports, évidemment, puisque le fait que la seconde ligne de tramway ne passe pas dans la ville irrite encore de nombreux corpopétrussiens. Vous pouvez consulter ces programmes en cliquant sur les liens inter-textes portant le nom de chaque liste. Nous avons aussi demandé à chaque candidat UNE mesure qu'il souhaitait mettre en avant.

Les affiches des sept candidats à la mairie de Saint-Pierre-des-Corps © Radio France - @Boris Compain

Quatre têtes de listes siègent déjà au conseil municipal

Michel Soulas, conseiller municipal de 63 ans, a reçu le soutien de la maire sortante. A la tête de la liste A gaucheS toute! sur laquelle on trouve notamment des communistes et des membres de Génération.S, il lui faut incarner le changement dans la continuité. Parmi ses priorités, il cite la rénovation et le désenclavement du quartier de la Rabaterie : "On pourrait partir de la rénovation du centre commercial de la Rabaterie, créer dans ce quartier-là un centre social communal et ouvrir vers la Loire pour franchir en toute sécurité la digue où passe la départementale. Ca permettrait aux gens d'accéder à ces bords de Loire qui sont magnifiques pour y faire du vélo ou y créer une guinguette par exemple".

Jean-Marc Pichon, 62 ans, est lui-aussi un membre de la majorité municipale de Marie-France Beaufils, maire-adjoint chargé de l'éducation depuis deux mandats. Cet ancien socialiste est maintenant macroniste. En revanche, il conteste que la liste qu'il mène Saint-Pierre Changeons d'R soit une liste En Marche puisqu'il affirme que seuls trois de ses membres sont encartés à LREM. Jean-Marc Pichon a choisi de placer la sécurité au coeur de sa campagne : "Le passage de trois à dix policiers municipaux, la mise en place de la vidéo-protection ou le fait d'installer un poste de police accessible à tous les Corpopétrussiens, ce sont des décisions qui n'avaient pas forcément beaucoup d'écho dans la majorité sortante. C'est aux habitants de trancher, maintenant".

Cyrille Jeanneau, 45 ans, mène la liste J'aime Saint-Pierre-des-Corps soutenue par le Parti Socialiste et Cap 21. Après des années dans la majorité municipale aux côtés de Marie-France Beaufils, le PS a cette fois des velléités d'indépendance. Directeur d'un cluster et conseiller municipal chargé des circuits courts et de la lutte contre le gaspillage alimentaire, Cyrille Jeanneau insiste sur la nécessité de créer un centre social : "Nous avons plusieurs associations qui font du lien dans Saint-Pierre-des-Corps mais nous n'avons pas de centre social en plein coeur de la ville. Ca permettrait une synergie des acteurs sociaux dans un lieu identifié...Bref un véritable coeur de village".

François Lefèvre, 67 ans, conseiller municipal d'opposition. Sa liste Agir Ensemble soutenue par Europe-Ecologie-les-Verts et l'association locale Arial propose notamment de tout faire pour pouvoir vivre sans voiture à Saint-Pierre-des-Corps :"On n'est pas dans une écologie punitive, mais une écologie participative : Développer des pistes cyclables, des navettes internes dans la ville, des transports collectifs à haute fréquence, ou même rajouter de la proximité au sein de la ville pour avoir moins de distance à parcourir pour aller jusqu'aux commerces ou aux services. Tout ça, on veut le construire avec les gens".

Un médecin de la Rabaterie, bien implanté mais novice en politique

Emmanuel François, lui, est un novice en politique. A 52 ans, ce médecin qui exerce depuis des années à la Rabaterie se présente à la tête de la liste Saint-Pierre Autrement. Ulcéré d'avoir été classé par la Préfecture d'Indre-et-Loire comme une liste Divers Droite, il préfère évoquer une "liste d'intérêt municipal" dont chaque membre a été choisi en fonction de ses compétences et des attributions qui seraient les siennes en cas de victoire : "Si on se projette à la mairie, il faut absolument qu'on ait des gens capables de faire face aux difficultés qu'on va rencontrer : Deux adjoints pour s'occuper de l'enfance, qui est notre priorité. Un ancien gendarme pour la sécurité. Un chanteur d'opéra à la culture. Un ancien cheminot pour ancrer Saint-Pierre-des-Corps dans son histoire et son identité, et deux spécialistes de l'emploi et du social".

Deux listes anticapitalistes

Cindy Laigneau dirige la liste PACTE dont l'acronyme signifie _"_Populaire AntiCapitaliste Transformation Écologique". Elle est soutenue par La France Insoumise, le NPA et « 100 % à gauche » et propose un programme basé sur 72 mesures élaborées lors d'ateliers avec les militants. Lors des deux précédentes élections municipales, Patrick Bourbon, tête d'une liste "100% à gauche" avait réuni suffisamment de voix pour être élu conseiller municipal. Cette figure du syndicalisme à Saint-Pierre-des-Corps est encore sur la liste, mais en cinquième position.

Enfin, Anne Brunet dirige une liste Lutte Ouvrière - Faire entendre le camps des travailleurs. Comme à Tours et Joué-les-Tours, les deux seuls autres villes d'Indre-et-Loire dans lesquelles L.O se présente, cette liste promet qu'en cas d'élection les élus soutiendront les travailleurs dans leurs luttes et "mettront les moyens municipaux à la disposition de la classe exploitée".

Beaucoup de candidats estiment qu'une triangulaire, voire une quadrangulaire est probable, au second tour. En revanche, impossible, ou presque, de deviner quelles seront les listes qualifiées pour le 22 mars.