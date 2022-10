Qui va régler le surcoût des dépenses TER en Bourgogne-Franche-Comté ?

Le débat sur les orientations budgétaires à la Région n'a pas encore commencé (NDLR : le 15 décembre), que déjà en coulisses, on s'affaire pour trouver des moyens supplémentaires pour régler la facture énergétique. "En 2022, le surcoût lié aux dépenses en électricité pour les trains express régionaux s'élève à 25 millions d'euros," note Marie-Guite Dufay. Et comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, la présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté de rajouter : "pour 2023, les prévisions tablent sur des dépenses supplémentaires estimées à 58 millions d'euros toujours pour les TER. Ce qui est sûr, c'est que la région ne pourra pas assumer à elle seule ces dépenses supplémentaires," martèle la présidente de Région qui en appelle donc à l'Etat et à la SNCF pour négocier entre eux. Le débat est lancé.

Nous souhaitons maintenir nos investissements liés à a transition énergétique- MG Dufay

Face à ce coup de massue que constitue les dépenses supplémentaires liées aux dépenses énergétiques, Marie-Guite Dufay souhaite que "le montant des investissements soit maintenu à un niveau très élevé de l'ordre de 670 millions d'euros, même si il faudra faire des choix," ajoute la présidente.

19 degrés aussi dans les lycées

Alors pour faire des économies, la Région à l'instar d'autres collectivités, va mener un plan de sobriété énergétique en abaissant la température à 19° dans les bureaux, en coupant le chauffage dans les salles inoccupées et en élargissant le télétravail. De même, dans les lycées, la température sera abaissée à 19 degrés.

Enfin, même si ce n'est pas de la compétence de la Région, Marie-Guite Dufay encourage les travaux de rénovation énergétique sur les habitations et en particulier le programme SARE, le service d'accompagnement pour la rénovation énergétique, soutenu par le gouvernement.