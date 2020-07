Quimper : Isabelle Assih officiellement élue première maire de Quimper

Isabelle Assih devient la première femme maire de Quimper suite au vote du conseil municipal, réuni pour la première fois dans la Halle des Sports de Penhars. Elle est désormais accompagnée de 14 adjoints qui l'accompagneront pendant toute la durée de son mandat. "Je suis désormais madame la maire et non pas madame le maire", a-t-elle souligné lors de son discours d'introduction.

Isabelle Assih, très élue, lors de son élection © Radio France - Roméo van Mastrigt

"C'est plus qu'un symbole, je veux que cet esprit guide mes actions", a-t-elle expliqué, peu de temps après qu'on lui ait remis son écharpe tricolore, la larme à l’œil. Elle cite à la volée Victor Hugo, Abraham Lincoln mais également certaines de ses figures : Simone Veil, Simone de Beauvoir ou Olympe de Gouges. L'accès des femmes aux postes de responsabilité est un "combat d'hier, d'aujourd'hui et de demain".

Une avancée démocratique

La nouvelle édile se réjouit : "Avant ces élections, il n 'y avait que 16% de femmes maires en France. On en a plus aujourd'hui et c'est heureux, tout simplement parce que c'est une question de représentation politique et de parité".

Elle dit également recevoir énormément de messages de femmes, "un nombre de témoignages de toutes les générations", au-delà même des clivages politiques, dont le souhait était "qu'une femme remporte la mairie pour donner de nouveaux souffle et regard à cette ville".

Inspirée et inspirante

Si elle inspire d'autres femmes, Isabelle Assih se dit également inspirée par deux autres maires bretonnes : Nathalie Appéré à Rennes et Johanna Rolland à Nantes. "Elles sont deux modèles en terme de politique, de démocratie participative ou de transition écologique. Je sais que je peux compter sur elles", sourit-elle.

Isabelle Assih lors de son élection par le conseil municipal © Radio France - Roméo van Mastrigt

Alors, pour lier le geste à la pensée, Isabelle Assih a tenu à créer un poste d'adjointe à l'égalité femmes-hommes et à la lutte contre les discriminations. Il revient à Doriane Le Treust. "C'est un acte fort pour le début de mon mandat", conclut-elle.