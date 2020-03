QUIZ - Municipales à Lille : quel est le candidat le plus proche de vous ?

Avant les élections municipales des 15 et 22 mars prochains, France Bleu Nord vous propose de découvrir quel candidat ou candidate est le ou la plus proche de vos idées à Lille.

Quel candidat ou candidate à Lille est le plus proche de vos idées ?

Les élections municipales approchent à grand pas. Le dimanche 15 et le dimanche 22 mars, vous êtes appelés à élire votre prochain maire, homme ou femme.

A Lille, la maire sortante PS Martine Aubry se représente. Elle a neuf autres candidats face à elle. La campagne électorale permet de découvrir les différences entre chacun et chacune.

Les candidats et candidates prennent position sur toute une série de questions qui sont autant d'enjeux pour la capitale du Nord. La Grand-Place, le projet Saint-Sauveur, la sécurité, la police municipale, la gratuité des transports, le tramway en centre ville ou encore les impôts locaux. : testez-vous avec notre quiz ci-dessous et découvrez lequel des candidats ou laquelle des candidates aux élections municipales à Lille est le ou la plus proche de vos idées.

Les dix candidats à Lille

Les candidats déclarés pour les municipales à Lille sont :