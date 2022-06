QUIZZ - Législatives : de quel candidat de la 6e circonscription des Pyrénées-Atlantiques êtes-vous proche ?

Avant le premier tour des législatives 2022, France Bleu Pays Basque vous propose de découvrir, via un quizz, de quel candidat de la 6e circonscription des Pyrénées-Atlantiques, celle de Biarritz, vous êtes le plus proche sur les questions de logement, de sécurité, ou encore d'immigration.

De gauche à droite, de haut en bas : Fabrice-Sébastien Bach, Peio Dufau, Tom Dubois-Robin, Vincent Bru, Monique Becker, Philippe Jouvet, Bertrand Soubelet et Marielle Goitschel

Sécurité, immigration, logement, langue basque : nous avons posé les mêmes questions à neuf des douze candidats aux élections législatives dans la circonscription de Biarritz.* À partir de ces prises de positions, France Bleu Pays Basque a réalisé un quizz, qui vous permet de déterminer de qui vous vous sentez le plus proche. Attention, ce n'est pas un quizz "parfait" qui vous permet de savoir pour qui vous devez voter. Mais si vous voulez découvrir vers qui vous "penchez", essayez ! Faites le test ! Cliquez ici pour l'afficher en plein écran.

Et pour vous plonger un peu plus dans les enjeux de cette élection dans la 6e circonscription et les différentes prises de position de cinq candidats, vous pouvez réécouter le débat organisé par France Bleu Pays Basque. Ou bien aller consulter les différentes professions de foi des 12 candidats.

à lire aussi Élections législatives : la liste définitive des candidats au Pays Basque

* Christiane Néel (Reconquête), Mathis Tennesson (dissident de la majorité présidentielle) et Jacqueline Uhart (LO) n'ont pas participé à ce quizz.