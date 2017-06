Raffarin quitte la politique, réactions dans le Poitou

Jean-Pierre Raffarin annonce qu'il quitte la politique. Le sénateur de la Vienne ne terminera pas son mandat de sénateur. Il va créer une ONG internationale "pour alerter contre les risques de guerre". L'annonce suscite de multiples réactions dans le Poitou.

Jean-Pierre Raffarin raccroche le costume ! L'ancien premier ministre annonce ce mardi 27 juin 2017 qu'il quitte la politique et qu'il ne terminera pas son mandat de sénateur de la Vienne.

"Le moment est venu de me retirer de la vie politique élective", explique l'ancien Premier ministre qui renonce par là même, aux trois ans de mandat qu'il lui reste à accomplir au Sénat.

"Le moment est pertinent. La jeune génération politique prend le pays en main et c'est heureux", poursuit-il.

Elu dans la Vienne depuis 1977, le Poitevin, Premier ministre de Jacques Chirac à partir de 2002 et jusqu'au référendum sur la Constitution européenne de 2005, précise qu'il va créer Leaders for Peace: "une ONG internationale pour alerter contre les risques de guerre qui nous menacent". A 69 ans, Jean-Pierre Raffarin entend également poursuivre son "investissement au service de la coopération franco-chinoise", et garder un oeil sur "la Vienne et ses projets, notamment celui de l'Institut international Jöel Robuchon à Montmorillon".

Castaner salue "un homme politique atypique"

"C'est un homme politique atypique qui a marqué l'action, qui a marqué le Sénat, marqué la France", a réagi le porte-parole du gouvernement Christophe Castaner. "C'est quelqu'un qui sait ouvrir les portes", a encore salué Christophe Castaner, insistant sur "la fin d'un système qui lui l'a porté sur la droite, moi au PS"

Bruno Lemaire lui souhaite ses meilleurs voeux de succès

"Meilleurs voeux de succès à Jean-Pierre Raffarin pour le lancement de son ONG et toute ma reconnaissance pour son engagement politique", écrit le ministre de l'Economie Bruno Le Maire sur Twitter.

Elisabeth Morin-Chartier salue l'idée d'une retraite active

J'avais parlé déjà, raconte la députée européenne de Poitou-Charentes, proche de l'ancien Premier ministre, des résultats des élections avec lui, et de l'idée d'une retraite ctive après nous êtes énormément investis dans la vie politique.