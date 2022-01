Présidentielle: le ralliement de Guillaume Peltier à Eric Zemmour est "un non événement" pour Valérie Pécresse

Invitée de France Info ce lundi matin, Valérie Pécresse, candidate LR à la présidentielle 2022, estime que le ralliement de l'ex n°2 du parti Guillaume Peltier, député du Loir-et-Cher, à Eric Zemmour, est "un non événement" : "je lui ai expliqué que nous n'avions plus confiance en lui".

Valérie Pécresse était l'invitée de nos confrères de France Info, ce lundi matin : la candidate des Républicains à la présidentielle d'avril prochain a estimé que le ralliement de Guillaume Peltier, ex-numéro 2 de LR, à Éric Zemmour est "un non-événement pour nous".

Ca fait des mois qu'il nous avait quittés

"Ça fait des mois qu'il nous avait déjà quittés dans sa tête, et d'ailleurs il avait été démis de ses fonctions par Christian Jacob [le président du parti] en décembre", ajoute Valérie Pécresse. Le député du Loir-et-Cher avait perdu son poste de vice-président de LR après un commentaire favorable à Eric Zemmour.

_"Je lui souhaite bonne chance [_à Éric Zemmour], parce qu'en général, ceux soutenus par Guillaume Peltier ne gagnent pas les élections", ironise Valérie Pécresse, rappelant que l'ex-numéro 2 de LR a d'abord soutenu Xavier Bertrand lors du congrès de LR pour désigner son candidat à la présidentielle, avant de passer dans le camp d'Éric Ciotti "la dernière semaine".

Un coup de com

Parlant d'un "coup de com" de la part de quelqu'un de "terriblement isolé", la présidente de la région Ile-de-France explique que "plus personne n'a confiance en lui", référence au propos de Guillaume Peltier qui dit ne pas avoir confiance en Valérie Pécresse qui, selon lui, ne s'engage pas à ne pas voter Macron [dans un éventuel second tour de la présidentielle]. A ce sujet, elle a assuré que "ce scénario ne se produira pas car je serai au deuxième tour et je vais gagner cette élection présidentielle".

"Je veux convaincre tous ceux qui sont aujourd'hui tentés par le vote Zemmour que la vraie droite, c'est moi, que la droite de la crédibilité, que la droite du faire, que la droite de l'expérience, c'est moi et pas un commentateur qui ne sera pas au deuxième tour", a martelé Valérie Pécresse, en réponse aux propos de Guillaume Peltier, qui estime que le candidat de Reconquête! est "le seul candidat de la droite".