Montagne : Didier Rambaud, sénateur LREM, plaide pour une réouverture des remontées mécaniques en stations

Didier Rambaud, sénateur LREM de l'Isère, soutient les professionnels de la montagne et souhaite que les remontées mécaniques redémarrent rapidement. Pour lui, il en va de la survie de l'économie de montage, déjà bien mise à mal à cause de la crise sanitaire.

Didier Rambaud, sénateur LREM de l'Isère, était l'invité de France Bleu Isère ce mardi à 7H45 pour évoquer la crise que traversent actuellement les stations de sport d'hiver. Pour lui, il faut rouvrir rapidement les remontées mécaniques. Le gouvernement n'a pas encore tranché.

-Didier Rambaud, vous vous êtes rendu ce week-end aux Deux-Alpes, à l'invitation de son maire.

Oui, en tant que parlementaire isérois, il est important de se préoccuper de la survie des stations de montagne. Cela représente un pan important de notre économie locale. Effectivement, le maire des Deux Alpes m'a convié dimanche matin pour voir comment une éventuelle réouverture des remontées mécaniques pourrait se mettre en place.

-Et il vous a convaincu ?

Oui ! Alors d'abord il faut rappeler que les stations ont été ouvertes durant les vacances de Noël. Elles ont fait preuve de responsabilité, déjà, en accueillant les vacanciers avec des dispositifs sanitaires adaptés. En présence des pisteurs, le maire des Deux Alpes m'a expliqué comment on pouvait réguler les flux des skieurs qui attendent aux remontées, comment on pouvait faire de la pédagogie. Donc, ca mérite d'être réétudier par les services de l'Etat pour permettre une réouverture dès que possible car l'enjeu est très fort.

-Ce qui vous pousse à prendre parti, c'est le poids économique de ce secteur ? 12 000 emplois, un demi-milliard d'euros de chiffre d'affaires, par exemple, pour l'Oisans ?

Oui, et si vous additionnez les chiffres d'affaires des autres massifs isérois, Belledonne, Chartreuse, Vercors, vous voyez bien que c'est important ! Je crois que c'est important que les élus isérois, les responsables économiques et de l'Etat s'en rendent compte aussi. D'ailleurs, le maire de Grenoble devrait en prendre conscience, plutôt que de négliger ce sujet-là ! Je crois que l'enjeu est très fort.

-Didier Rambaud, quand vous prenez cette position, vous savez que vous pouvez agacer l'exécutif, vous êtes membre de la majorité. Certains de vos collègues ne sont pas sur la même longueur d'onde. Vous vous mettez peut-être en porte-à-faux ?

D'abord, vous le savez, j'ai été le premier supporter d'Emmanuel Macron en Isère et je suis toujours un fervent macroniste. Mais être parlementaire, ce n'est pas être un godillot ou un béni-oui-oui. C'est aussi prendre en compte les attentes de son territoire, les faire remonter, sinon on ne fait pas bien son travail de parlementaire.

-Vous aviez déjà été l'un des premiers, au sein de la majorité, début novembre, à réclamer la réouverture des commerces de proximité au moment du deuxième confinement. L'histoire vous a donné raison.

C'est gentil à vous de le rappeler. Ecoutez, si je peux encore être ce "porte-bonheur" entre guillemets, et bien, tant mieux. Encore une fois, je suis dans mon rôle, je ne fais pas de la démagogie. Je sais que dans les stations, cela ne peut pas non plus être "open-bar". On ne peut pas rouvrir les bars ou les restaurants...

-C'est quoi la différence entre les bars et le ski ?

Le ski est une activité de plein air, vous le savez en tant qu'isérois ! Quand on fait du ski, on a des combinaisons, des gants, des masques, des casques, on se protège et on se protège des autres. On n'est pas dans le même environnement.

-Mais vous comprenez que pour les bars et les restaurants, on reporte leur réouverture ?

Je n'ai pas assez travaillé ce sujet à mon niveau. Mais, on l'a vu, les restaurants ont fait des efforts lors du déconfinement. Toutefois, s'ils doivent rester fermés, c'est surement parce que les conditions ne sont pas encore réunies. Les bars, ca me parait un peu plus problématique.

-L'autre polémique qui enfle en ce moment, c'est le rythme de la vaccination en France. Quelques milliers chez nous, contre un million en Grande-Bretagne, 250 000 en Allemagne, la prudence, c'est la bonne stratégie, selon vous ?

Peut-être dans un premier temps, mais j'ai cru comprendre que le Président de la République s'était un peu agacé et demande à ce que l'on accélère un petit peu les choses. Je pense effectivement qu'il faut aller plus vite et vacciner le plus grand nombre possible de personnes. Je comprends la logique de priorité qui a été mise en place, d'abord les personnes âgées, puis les soignants et le plus de 50 ans présentant des pathologies. Mais il faut aller plus vite, maintenant.