Ramblas toulousaines : après trois ans de chantier, Jean-Luc Moudenc a inauguré les nouvelles Allées Jaurès

Toulouse, France

Cette fois ça y est ! Les Allées Jean Jaurès de Toulouse ont été officiellement inaugurées, ce lundi 23 décembre, par le maire Jean-Luc Moudenc et une centaine de Toulousains. Après 3 ans de chantier et plus de 83 millions d'euros investis (comprenant la rénovation et l'aménagement des "ramblas", la nouvelle bouche de métro de la station Jaurès et les parkings de part et d'autre des allées) c'est l'un des principaux projets d'aménagement du mandat Moudenc qui éclot, à 3 mois et demi des municipales.

Une dizaine de manifestants contre la "gentrification" du centre-ville

Depuis la statue de Pierre-Paul Riquet, le cortège a descendu les allées jusqu'à la station Jean Jaurès ce lundi après-midi. Attendu sur le chemin par une dizaine de manifestants qui protestaient contre le projet du Grand Matabiau, qui prévoit la rénovation du quartier de la gare et sa transformation en quartier d'affaires. Un projet qui participe, selon eux, à la "gentrification" de la Ville Rose, comme les "ramblas".

Protestation balayée d'un revers de la main par Jean-Luc Moudenc, qui y voit l'oeuvre de "manifestants d'extrême gauche". Selon l'élu, c'est tout l'inverse de la gentrification, "Ouvrir un espace à tous et librement je ne vois pas en quoi c'est de la gentrification". Le maire de Toulouse qui déplore "un quartier avec des appartements insalubres où l'on vit dans des conditions qui ne sont pas dignes". Et d'assurer, "On porte un projet nouveau où il y aura 35% de logements sociaux, donc plus qu'aujourd'hui."

Quelles animations sur les "ramblas" ?

Lors de son discours inaugural, le maire a évoqué l'avenir de ces "ramblas". Jean-Luc Moudenc appelle les Toulousains à faire preuve d'imagination, et à proposer des idées d'animations pour faire vivre les Allées Jaurès. Barbecue géant, festival de musique, marché de Noël ou l'installation de bars dans de petits kiosques... voilà quelques idées glanées dans le public, ce mercredi.