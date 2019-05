Raphaël Glucksmann : "Notre liste aux européennes est portée par des gens qui veulent relever le drapeau de la gauche"

Rennes, France

Raphaël Glucksmann est de retour en Bretagne. Après avoir fait campagne pour les Européennes à Lorient, Brest et Lanester le 7 mai, le candidat de la liste "Envie d'Europe" est à Rennes ce mardi 14 mai. L'écrivain devenu homme politique sera présent aux halles Martenot à partir de 19h30 pour un meeting avec de nombreux cadres du Parti Socialiste du département.

Le candidat choisi par le PS peine à décoller des 5% d'intentions de vote dans les sondages. Avec un tel score il n'est même pas assuré de disposer de sièges au Parlement Européen. "Nous sommes en train de monter," rassure Raphaël Glucksmann, invité de France Bleu Armorique ce mardi matin.

► Réécoutez l'interview de Raphaël Glucksmann

"Je sens partout dans ce pays qu'il y a une envie de gauche. On vient s'adresser à toute cette France qui a besoin de sortir de ce match entre libéraux et nationalistes. Il y a une place pour une gauche qui assume l'héritage de la social-démocratie et lui fait rencontrer l'écologie politique et c'est notre projet. Notre liste est composée de personnalités civiles qui veulent relever le drapeau de la gauche qui est à terre."

Fin 2018, Raphaël Glucksmann a publié un livre intitulé "Les enfants du vide". Il y fustigeait l'incapacité des partis traditionnels à redonner espoir aux générations plongées dans l'individualisme. Il a pourtant choisi de s'adosser au PS pour se lancer dans sa première élection. Un choix cohérent selon lui. "Je me sens l'héritier de ce parti. Le PS est en train de s'ouvrir et de tirer les leçons des renoncements, des reniements et des échecs. On propose une offre nouvelle, celle d'une gauche capable de gouverner. On représente toutes les facettes de la gauche. Il ne faut pas céder à la résignation. Nous avons la fierté de porter nos couleurs."

Proche de Nathalie Appéré, la maire de Rennes

Avant de lancer son mouvement baptisé Place Publique, Raphaël Glucksmann a longuement consulté la maire de Rennes, Nathalie Appéré. "Elle représente cette génération d'élus des territoires qui au quotidien refondent la gauche en mariant la nécessité de la transformation écologique et la quête de justice sociale. Le creuset de la nouvelle gauche c'est ce qui se passe à Rennes et c'est ce qui doit avoir une traduction nationale et européenne."

Le vote pour les élections européennes aura lieu le dimanche 26 mai.