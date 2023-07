Rapport Autunumia, syndicats, plénière du Cesec : coup d'accélérateur sur le processus de Beauvau

Syndicats et représentants de la société civile se sont réuni cette dernière semaine, à la veille d'une plénière du Cesec puis d'une session extraordinaire de l'Assemblée de Corse, ces lundi 3 et mardi 4 juillet, dédiées à l'avenir institutionnel de l'île. Après de nombreuses annulations de réunions dans le cadre du processus de Beauvau, c'est un véritable coup d'accélérateur qui s'enclenche jusqu'au 14 juillet, date à laquelle Emmanuel Macron s'exprimera sur son projet de révision constitutionnelle.

ⓘ Publicité

C'est dans la foulée de la sortie prématurée du rapport Autonomia, dans la soirée du mardi 27 juin, que l'exécutif de Corse a contacté les représentants des organisations syndicales pour une réunion, dès le lendemain. "Ça faisait longtemps qu'on attendait cela", critique l'un d'entre-eux, précisant que ce reproche sur la méthode de travail a été fait au président de l'exécutif, avant que le fond ne soit discuté.

Partiel, total, de principe : quel transfert de compétences ?

Les syndicats ont notamment fait valoir une "clause d'absence de régression" concernant leurs inquiétudes sur de potentielles pertes de droits sociaux dans le cadre de transferts de compétences dans les domaines de la protection sociale, du travail et de la santé. "A-t-on vraiment les moyens de maintenir notre système ?", interrogent les principaux représentants, rappelant que le montant des dépenses dépasse celui de la collecte.

Sur ce point, et d'autres, le Gilles Simeoni promet de prochaines réunions de travail "cadrées, organisées et régulières" mais attends des chiffres de l'État (coût des actes, index géographique, état des hôpitaux). Le président de l'exécutif a également détaillé, cette fois au Conseil économique, social, environnemental et culturel (Cesec), les conditions dans lesquelles d'autres de compétences peuvent être transférées : le foncier, l'éducation ou encore la culture.

Quid du statut de résident ?

"Quelles plus-values sur le quotidien des habitants ?", ont largement interrogé des membres du Cesec, rappelant qu'il ne s'agissait pas simplement "de switcher les différentes compétences" et qu'il ne fallait "surtout pas se louper". Les questions de la protection de la langue corse et du statut de résident ont ainsi largement été débattues.

Sur ce dernier point, le président de la République avait, en février dernier, notifié aux élus corses **"deux lignes à ne pas franchir **: la Corse dans la République et de ne pas faire deux catégories de citoyens". L'inscription d'un statut de résident ne pourrait ainsi pas se traduire telle qu'elle dans la constitution, mais dans "un accord qui reconnaîtrait le peuple et la terre corse", sur le modèle du peuple kanak, en Nouvelle-Calédonie.

Objectif : convaincre largement

Ce lundi 3 juillet, le Cesec se réunira en séance plénière pour rendre son avis consultatif à l'exécutif qui, dès le lendemain, réunit une session extraordinaire lors de laquelle seront officiellement présentées les 56 pages du rapport Autonomia. L'objectif est de convaincre le plus largement possible et de permettre la contribution des oppositions dans un volet dédié.

Celui-ci devrait être facilement alimenté, puisque l'on n'attend pas moins de 6 copies ce mardi 4 juillet, dont celle déjà dévoilée par l'opposition de droite, favorable à un article et à une adaptation réglementaire. Version en totale opposition avec la demande de titre constitutionnel et de pouvoir législatif global (hors régalien) de la majorité.

Des initiatives individuelles sont également attendues, comme celles du député Laurent Marcangeli, ou du conseiller Pierre Ghionga. Reste également à savoir si la famille nationaliste parviendra à une convergence. Si Core in Fronte a évoqué la "nécessité, parfois, en famille, d'organiser des mariages", Josepha Giacometti devrait tenir à l'inscription de certains points, comme celui du statut de résident "pour être à la hauteur" des enjeux. Le PNC, lui, n'acceptera l'union que si elle "prend en compte la diversité et l'aspect technique des propositions pour avancer rapidement".