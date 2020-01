Rapport de la Chambre des comptes sur Saint-Étienne : "je ne fais qu'appliquer la loi" (Gaël Perdriau)

Saint-Étienne, France

Après les critiques et les démarches entamées par plusieurs conseillers municipaux d'opposition à Saint-Étienne concernant la non publication du rapport de la Chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes sur les finances de la Ville, le maire stéphanois a affirmé ce vendredi, et comme il l'avait déjà fait en conseil municipal, qu'il respectait la loi en ne diffusant pas ce rapport à son conseil municipal.

Je n'ai rien à cacher

Documents à l'appui, Gaël Perdriau a expliqué point par point pourquoi ce rapport, qu'il a pourtant reçu le 28 octobre 2019, n'a pas été mis à l'ordre du jour en conseil municipal depuis, et pourquoi dans le même temps, l'ensemble du conseil municipal n'en a pas eu connaissance. Le maire de Saint-Étienne dénonce une "manipulation aussi grossière que honteuse" de la part des conseillers municipaux et candidats aux municipales Pierrick Courbon et Olivier Longeon, qui ont annoncé vouloir saisir le préfet de la Loire à ce sujet. Il se réserve le droit d'entamer une procédure en justice à leur encontre.

Gaël Perdriau affirme par ailleurs que si le préfet de la Loire lui ordonnait de rendre le rapport public, il le ferait. "Je n'ai rien à cacher", lance le maire de Saint-Étienne. "Je suis même impatient de publier le contenu de ce rapport", ajoute-t-il.