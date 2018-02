Georges Ziegler et Jean-Pierre Marcon, respectivement présidents des départements de la Loire et de la Haute-Loire annoncent leur volonté de travailler plus ensemble. Ils veulent promouvoir l'image de deux collectivités ensemble, et aller plus loin pour faire des économies.

Jean-Pierre Marcon et Georges Ziegler s'entendent très bien. Ils sont du même bord politique, se pratiquent depuis longtemps et ils ont tous les deux fait le déplacement pour les voeux de leur voisin, en prenant plus ou moins officiellement la parole pour dire qu'ils souhaitent accroître la collaboration de leurs services. Sans parler de fusion des deux entités, ils devraient passer à la vitesse supérieure dans les prochains mois. Une réunion commune des deux exécutifs pourraient même avoir lieu en 2018 ou 2019.

Une histoire commune et des liens qui restent forts aujourd'hui

Georges Ziegler, le président ligérien, se veut modeste mais déterminé : "Il est prématuré de parler d'une fusion. On peut avoir une entente (...) avec des petites choses. Je ne suis pas l'homme de la révolution mais l'homme de l'évolution". Et l'élu insiste sur l'histoire commune des deux départements : "Les gens de la Haute-Loire et de la Loire ont des racines communes. Monistrol est devenue la deuxième ville de la Haute-Loire par l'apport des gens de la vallée de l'Ondaine et du Stéphanois. C'est une affaire humaine".

L'expérience ne sera pas une première en France. Elle a déjà été lancée pour les deux Savoie avec le "Conseil Savoie Monblanc". Il s'agit d'une assemblée qui dispose de son propre budget et qui a pris la main, par exemple, sur les questions de tourisme.

Concrètement : le sport, le tourisme, la culture...mais aussi les routes et les SDIS

Les deux présidents veulent d'abord mettre des moyens en commun sur le tourisme, en défendant par exemple dans des opération de communication les villages de caractère des deux départements. Sur la culture aussi ils pourraient annoncer des initiatives avec des concerts de la Maîtrise de la Loire en Haute-Loire ou des concerts délocalisés du festival de la Chaise-Dieu.

Mais là où ils vont vraiment plus loin, c'est sur deux compétences précises : les routes, et les services d'incendie et de secours (ndlr : pompiers). Les déneigeuses et camions d'entretien pourraient par exemple aller au-delà des limites de leur département. Sur les SDIS (services départementaux d'incendie et de secours, cela tombe assez bien : le colonel Alain Mailhé, directeur du SDIS de la Loire, dirigeait encore il y a quelques mois celui de Haute-Loire. Tout en réaffirmant que la qualité sur service ne sera pas impactée, il n'est pas opposé à l'idée : "Depuis plusieurs années déjà, les SDIS de la région Auvergne-Rhône-Alpes se sont déjà engagés sur cette démarche notamment en matière de commande publique pour acheter les véhicules, les engins et l'habillement". Les élus envisagent aussi des économies sur le secteur opérationnel, en mutualisant certains services comme par exemple les sapeurs-plongeurs.

C'est un long travail de pédagogie qui commencent pour les directeurs de SDIS et pour les élus. En Corse, malgré la création d'une seule et unique assemblée territoriale, il a été impossible de fusionner les deux services d'incendie et de secours.