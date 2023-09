Rassemblement des gens du voyage à Grostenquin : le maire de Suisse démissionnaire

Il a présenté sa lettre de démission au préfet de la Moselle il y a tout juste un mois, le 19 août dernier : Jean-Luc Klein, le maire de Suisse, une centaine d'habitants entre Morhange et Faulquemont, ne supporte pas que l'Etat n'ait pas tenu parole, et ait organisé un cinquième rassemblement des gens du voyage sur l'ancienne base aérienne de Grostenquin cette année, malgré la promesse qui avait été faite en 2017 par le Premier ministre de l'époque , Edouard Philippe.

ⓘ Publicité

"Je ne peux plus avoir confiance"

Jean-Luc Klein explique pourquoi il a tenu à marquer le coup : "Cet engagement non tenu, c'est inadmissible pour moi. C'est déloyal. Je ne peux plus croire en la parole de l'Etat, donc je n'ai plus confiance". De nombreux élus avaient fait part de leur mécontentement lors de plusieurs réunions en présence du préfet. Jean-Luc Klein avait tenté de convaincre d'autres maires de démissionner comme lui : "Faire des courriers, des manifestations, ça ne sert à rien." Mais s'il est le seul, à ce jour, à avoir mis à exécution sa menace de démissionner, il n'en veut pas aux maires qui ne l'ont pas suivi : "Chacun est libre de défendre sa paroisse, chacun a sa manière de voir les choses".

Ce que le maire de Suisse a également du mal à avaler, c'est le discours tenu après le rassemblement Vie et Lumière : " Dans les médias, le rassemblement ne s'est a priori pas mal passé . Moi, des échos que j'en ai, ça ne s'est pas si bien passé que ça. Mais ce n'est pas mis sur la place publique". Jean-Luc Klein insiste bien sur un point : "Je ne suis ni de droite, ni de gauche, ni du centre, et ma démission n'est pas liée aux gens du voyage, mais à l'engagement de l'Etat qui n'a pas été respecté. S'il avait tenu parole, il n'y aurait pas eu de rassemblement. Il n'a pas tenu son engagement, alors il doit en supporter les conséquences".

Pour l'instant, Jean-Luc Klein est toujours le maire de Suisse : la préfecture de la Moselle a deux mois pour lui répondre. Une absence de réponse sera considérée comme un refus. Jean-Luc Klein attend donc un signe, d'ici la fin octobre, avant de décider de la suite des événements.