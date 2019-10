Rassemblement national, "On ne peut pas faire de la politique comme on va au casino" estime Pascal Gannat.

Pays de la Loire, France

L'élu régional, Pascal Gannat, exclu du Rassemblement national au début du mois d'octobre, s'étonne que Marine Le Pen soit déjà en campagne pour l'élection présidentielle de 2022. "Entre temps, il va y avoir 3 élections, municipales, départementales et régionales, et on ne peut pas faire de la politique comme on va au casino, en essayant de faire un gros coup. _Il n'y a pas de martingale en politique_" commente Pascal Gannat.

"Marine Le Pen est en décalage"

Invité de France Bleu Loire Océan, l'ex-président du groupe RN, au Conseil régional des Pays de la Loire reproche à Marine Le Pen de "ne pas écouter l'opinion interne du parti et l'opinion des électeurs qui veulent l'union des droites". Pour Pascal Gannat, "Marine Le Pen est en décalage". "Le problème, c'est une forme de gouvernance qui fait que le débat est interdit. Un parti politique, ce n'est pas une caserne et c'est ce que devenu le RN" conclut le conseiller régional