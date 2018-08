Beynac-et-Cazenac, France

Les travaux ont déjà démarré mais les opposants y croient encore. Hier, samedi 18 août, le collectif Sauvons la vallée de la Dordogne s'est réuni hier, à Beynac. Il y avait aussi un cortège sur l'eau, en canoë. Le maire de Beynac, la député LREM, Jacqueline Dubois et David Cormand se sont exprimés.

Jean-François Vidalie, qui conseille juridiquement le collectif n'est pas prêt à baisser les bras. "Seulement les fondations et les terrassements ont été faits. Il n'y a pas de super-structure encore. Et on espère bien arrêter le chantier avant !"

Sur le trottoir longeant cette départementale 703, l'objet de toutes les tensions entre le département et le collectif, beaucoup de banderoles, de pancartes clamants "non à la route de la mort" ou encore, "pas de saccage de la vallée". Entre 850 et 900 personnes, selon le collectif, étaient présentes à Beynac.

Entre 850 et 900 personnes se sont rassemblées à Beynac samedi 18 août. © Radio France - Mathilde ERRARD

"Comme à Notre-dame-des-Landes, c'est un vieux projet et ce n'est pas la bonne solution. Et nous continuerons à se mobiliser. On finira par avoir gain de cause, comme à Notre-dame des-Landes."

Une pétition en ligne a recueillie plus 7 700 signatures. © Radio France - Mathilde ERRARD

Certains étaient plus sceptiques : "il y a déjà tout le matériel en place, ils ont commencé à percer la roche... comment arrêter ça ? Ou alors, il faudra aller au combat".

Le collectif demande aujourd'hui une médiation avec le premier ministre, et souhaiterait le rencontrer. Une pétition est en ligne. Plus de 7 700 signatures ont été recueillies.