Rattachement de la Loire-Atlantique à la Bretagne : une consultation "n'est pas à l'ordre du jour"

L'extrait a été relayé sur les réseaux sociaux de la chaîne de télévision Public Sénat, ce mercredi. A l'occasion de l'examen du projet de loi sur la déconcentration, la décentralisation, la différenciation et la décomplexification, plus simplement appelée "4D", le sénateur écologiste de Loire-Atlantique Ronan Dantec a interpellé Jacqueline Gourault. Porteuse de la loi, la ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales a sèchement répondu au parlementaire, en commission de l’aménagement du territoire au Palais du Luxembourg, sur la question d'une consultation centrée sur le rattachement de la Loire-Atlantique à la Bretagne.

Un bref échange et une impasse

Présent sur la liste de Johanna Rolland lors des élections municipales de 2020, Ronan Dantec a profité du temps qui lui était accordé pour évoquer un sujet omniprésent, lors des dernières campagnes électorales. "Il y a quelques mois, je vous avais posé une question en faveur de la pétition qui avait recueilli environ 150.000 signatures pour un référendum sur le redécoupage de la Bretagne et de la Loire-Atlantique, évoque le sénateur. Vous m'aviez répondu à l'époque : on ne peut rien faire avec la loi actuelle, il faut y revenir et c'est le moment."

La ministre d'Emmanuel Macron a d'abord tenté de répondre : "L’initiative appartient aux collectivités territoriales", avant d'être corrigée par son interlocuteur. "Ah non, c’est l’inverse de ta (sic) réponse de la dernière fois, lui a rétorqué du tac au tac Ronan Dantec. Dans l’hémicycle, tu nous as dit que pour réussir à débloquer le dossier, il fallait changer la loi. Ma question, c’est : est-ce que l’État est prêt à changer la loi ?" Visiblement déstabilisée, Jacqueline Gourault a sèchement répondu : "C’est un autre sujet, ce n’est pas tellement à l’ordre du jour". Ultime réponse du parlementaire : "C’est quand même la question de la loi 4D" avant qu'un silence de plusieurs secondes ne s'installe dans la salle.

Il n'en fallait pas plus pour faire réagir les défenseurs d'un référendum, renforcés par les résultats d'un sondage IFOP effectué au mois de mai à la demande de plusieurs associations. "La réponse du gouvernement est claire, évoque le président de l'association A la bretonne, Christophe Prugne. La ministre Jacqueline Gourault se défile en répondant qu'elle doit partir. C'est hallucinant."