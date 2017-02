Raymond Avrillier : "La prévention de la corruption est un élément essentiel de la démocratie"

La campagne présidentielle bat son plein, accompagnée de son lot d'affaire. L'ancien élu "cologiste grenoblois, Raymond Avrillier fait partie de l'association Anticor à Grenoble, il dénonce les affaires qui plombent cette période électorale.

Pour Raymond Avriller le plus important c'est de prévenir la corruption afin « d’éviter que les services publics soient gérés par certains élus comme des intérêts privés ». Raymond Avrillier souligne que le système de corruption généralisé a été révélé à Grenoble il y a plus de 20 ans (les affaires Carignon) mais que les erreurs d'ici se sont perpétuées ailleurs sous d'autres formes, sans que la justice ne s'en empare comme elle aurait du le faire.

Face aux soupçons d'emplois fictif dans l'entourage de François Fillon, l’ancien élu grenoblois estime que, « pour une fois, le Parquet national financier agit comme il doit le faire, il engage l’action publique pour les affaires publiques soient publiques ». Avec l'ouverture d'une information judiciaire, le procureur de la république vient de soumettre les dossiers à des juges indépendants qui diront ce qu'il est en du droit. Toutefois, Raymond Avrillier regrette : « Ces affaires sont anciennes, comment se fait-il que personne ne les ait vu avant ? »

Besoin d’un changement pour retrouver la République

Pour la présidentielle du printemps,, Raymond Avrillier ne se positionne pas clairement en faveur d'un candidat de la gauche mais demande un changement. Pour lui, il faut « retouver ce qui dans socialiste et social et pas –liste ». S'il se félicite du rapprochement de Yannick Jadot et Benoit Hamon, l’ancien élu grenoblois ajoute Jean-Luc Mélenchon à la liste des candidats qu'il juge intéressant.

Raymond Avrillier : « Nous avons besoin d‘un changement important pour retrouver les fonctions publiques essentielles » #Presidentielle2017 — France Bleu Isère (@bleu_isere) February 27, 2017