RCFM en campagne !

A 5 jours du premier tour de l’élection présidentielle RCFM vous propose un focus sur le rural. Quel regard porte les habitants des villages de l'intérieur sur la présidentielle ? Réponses à Cervioni en Costa Verde.

Que peuvent-attendre les habitants du rural du prochain président de la République? Se sentent-ils suffisamment pris en compte par les candidats ? Dans le village de Cervioni en plaine orientale, quand vous débarquez au café des Platanes, la première chose que l'on vous propose c’est…un pastis ! Pendant l'apéritif, les sujets de conversation tournent souvent en ce moment autour de la politique et de la présidentielle. Mais quand on sort le micro pour en parler : " C’est indécis, et puis on n’est pas concernés ! On est une petite agglomération…"

Cervioni (Haute-Corse) - google map (capture d'écran)

L'élection présidentielle, les habitants de Cervioni ne sont déjà pas sûrs d'y participer : " Ça ne m’intéresse pas ! Tutti manghjoni ! " Vous allez voter ? " Oui je vais voter mais pour qui je n’en sais rien ! ... Je ne sais pas, je me tâte… Ça se fera au dernier moment. "

Pour aller voter, encore faudrait-il que les candidats aient de vrais projets pour le monde rural. " On ne voit que les grandes villes, les grandes manifestations, mais pour la ruralité il n’y a pas grand monde qui se démarque ! "

Alors vers qui se tourner ? " Le berger de Bigorre, oui, bon, Lassalle lui il parle du rural, Poutou il ne parle pas rural, Nathalie Arthaud pareil, elle n’est pas rurale, elle est prof! "

La tournée de Jean Lassalle dans le rural, ce lundi à Ucciani en Corse-du-Sud © Radio France - Thibault Quilichini

Que peut-on espérer du prochain président dans ces villages de l'intérieur ? " Que le village bouge un peu plus, que les jeunes restent ! Les commerces aussi, ils disparaissent de plus en plus… " La désertification du rural est donc bien une réalité, même si Cervioni est pour l'heure plutôt bien lotie, avec ses quatre bars, ses commerces et ses services.