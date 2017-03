Affaire Fillon: "Je suis consterné quand on critique la justice", Jean-Jacques Urvoas, Ministre de la justice

Ce lundi sur France Bleu Alsace, Jean-Jacques Urvoas, le ministre de la justice revient sur les critiques envers les magistrats, des critiques souvent très vives dans le camp Fillon la semaine dernière. Il est attendu à Strasbourg pour inaugurer le nouveau palais de Justice.

Après le rassemblement organisé, ce dimanche, au Trocadéro, François Fillon maintient sa candidature. Ils étaient des dizaines de milliers hier à soutenir le candidat Les Républicains. Pour certains, ce rassemblement était surtout une manifestation contre la justice et dénoncer l'acharnement judiciaire dont il se dit victime. Jean-Jacques Urvoas, le ministre de la Justice est notre invité ce matin sur France Bleu Alsace : "Je suis consterné quand on critique la justice parce qu'il ne peut pas y avoir de République si on ne respecte pas la Justice. C'est un élément essentiel de notre vie en commun. Dans notre histoire nous sommes devenus civilisés le jour où nous avons remplacé le lynchage et la barbarie par le procès. Il ne peut pas y avoir de fonctionnement démocratique si on ne respecte pas les magistrats."

On peut critiquer la Justice pour le ministre Jean Jacques Urvoas mais il y a des limites : "Un citoyen a le droit d'avoir des avis mais il y a un moment où la décence amène aussi ne pas séparer ou critiquer les institutions quand elles sont les piliers d'un fonctionnement collectif."