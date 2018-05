Périgueux, France

L'ancien président de la République, François Hollande, dédicaçait son livre "Les leçons du pouvoir" ce mardi après-midi à la librairie Marbot à Périgueux. François Hollande a réagi à la condamnation ce mardi en appel de son ancien ministre du budget. Jérôme Cahuzac a été condamné à quatre ans de prison dont deux années ferme pour fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale.

La sanction prononcée est "exemplaire"

Pour l'ancien chef de l'Etat, "la justice devait passer parce que l'acte était grave...grave parce qu'il y a eu mensonges, mensonge à mon égard, mensonge à l'égard de la représentation nationale... grave parce qu'il s'agissait d'un homme public qui devait être exemplaire... à partir de là, la sanction, celle qui a été prononcée par la justice, est exemplaire".

"Si j'ai un regret, c'est de ne pas l'avoir écarté plus tôt"

François Hollande semble être encore très atteint par cette affaire. "J'avais dit à Cahuzac que j'attendais qu'il dise très clairement ce qu'était la vérité et il ne l'a pas dite... et donc c'est extrêmement douloureux de voir un homme qui avait des compétences, sans doute beaucoup de talent et qui mentait effrontément... Il devait donc subir les foudres de la justice et être écarté... si j'ai un regret c'est de ne pas l'avoir écarté plus tôt".