Réactions politiques en Occitanie après les propos d'Emmanuel Macron qui veut "emmerder" les non-vaccinés

"Faute politique, lamentable"… Les réactions se multiplient en Occitanie après les déclarations du chef de l’Etat qui dit, dans une interview publiée ce mercredi matin dans le Parisien, "Les non vaccinés, j'ai très envie de les emmerder. Et donc on va continuer de le faire, jusqu’au bout".

Emmanuel Macron dit encore s’il ne sait pas s’il sera candidat à la présidentielle, mais il frappe fort dans une interview accordé aux lecteurs du Parisien et publiée ce matin. Mais c’est une phrase choc qui a tout du calcul politique qui fait parler. "Les non vaccinés, j'ai très envie de les emmerder. Et donc on va continuer de le faire, jusqu’au bout" dit le président de la République.

Une phrase qui fait réagir toute l’opposition, et notamment un des porte-paroles d'Anne Hidalgo et patron du PS en Haute-Garonne, Sébastien Vincini. Il dit ce matin sur France Bleu Occitanie : "Un président ne doit pas tenir de tel propos. Il doit rassembler, il doit convaincre, il doit rassurer. Après les gens qui ne sont rien, les gaulois réfractaires, les gilets jaunes, le président traite plus de cinq millions de Français d’emmerdeurs. Au lieu d’apaiser les gens, ils montent les français les uns contre les autres. La vaccination est là pour sauver des vies pas pour emmerder les gens. C’est lamentable d’abaisser le débat public à ce niveau-là."

Carole Delga, la présidente de Région, ne réagit pas directement mais elle reprend une phrase de Camus qui fait évidemment référence aux mots "emmerder". Elle twitte : "Le mépris des hommes est souvent la marque d'un cœur vulgaire".

Le tarnais porte-parole de Valérie Pécresse, Guilhem Carayon réagit fortement. Il parle de "faute inexcusable du président de la République" et décrypte aussi la référence historique sur twitter. « Christophe Castaner compare les propos odieux d'Emmanuel Macron à la formule du Président Pompidou : "Il faut arrêter d'emmerder les Français". Légère différence : Emmanuel Macron veut les emmerder. Contrairement à Pompidou, il n'aime pas les Français."

Christophe Ramond président socialiste du département du Tarn dénonce lui une volonté de stigmatiser une partie de la population. "Je trouve que c'est choquant de stigmatiser une partie de la population. Mais il faut absolument éviter de demander une partie de la population contre une autre. Il faut faire preuve de pédagogie, vraiment expliquer qu'on a 70% des malades en réanimation qui sont non vaccinés, qui décèdent. Il faut aussi relayer les propos de la communauté scientifique. Et cette stigmatisation ne sert à rien. C'est certainement un coup de communication."

Du côté du RN, le conseil régional Jean-Paul Garraud, se propose lui "d'emmerder" le chef de l'Etat. Il souligne aussi sur twitter que cette formule permet de masquer " les carences" d'Emmanuel Macron dans la gestion de la crise sanitaire.

Le Toulousain Manuel Bompard et député Européen France Insoumise, porte-paroles de la campagne de Jean-Luc Méléchon, réagit aussi en reprenant les paroles du Chef de l'Etat avec beaucoup de second degrés : "Restons unis, bienveillants et solidaires".