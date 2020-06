Dordogne : les réactions des Périgourdins à l'allocution d'Emmanuel Macron

Emmanuel Macron s'est adressé aux Français ce dimanche soir à la télévision. Dans son discours, il a notamment annoncé l'obligation de retour des élèves dans les écoles et les collèges dès le 22 juin et la réouverture progressive des frontières. Réactions sur les terrasses de Périgueux.

Le Président de la République a fait un point sur la crise sanitaire liée au coronavirus ce dimanche soir. Après le discours télévisé et les annonces d'Emmanuel Macron, des Périgourdins ont répondu au micro de France Bleu Périgord.

Trop peu d'annonce ?

Emmanuel Macron vient de terminer son allocution, Clémentine boit une bière avec un ami au Watson's Pub à Périgueux. La jeune femme n'a pas vraiment écouté le Président de la République mais une information a retenu son attention : la réouverture des frontières avec nos voisins européens : "On attendait cette annonce pour annuler ou planifier le voyage. Je dois partir en Allemagne à Berlin début juillet. C'est mon cadeau d'anniversaire donc je suis contente" explique-t-elle souriante.

De l'autre côté de la terrasse de la place du Marché au Bois, Carla, 21 ans n'a pas eu de réponse à ses questions et est un peu inquiète. : "Je suis en deuxième année de droit et on ne sait pas si on reprend en septembre ou en fin d'année". Un discours pour rien ? C'est un peu l'avis de Maxime Nanquette directeur du café de la place à Périgueux : _"Sur les conditions de travail, on n'a rien. Au moins enlever les masques et puis nous avons des règles : un mètre de chaque côté et dos à dos. Cela nous enlève 55% de notre capacité à l'intérieur". _De son côté, le patron du Watson's Pub, Bruno Hervouet, pensait en savoir plus sur l'organisation ou non de la fête de la musique le 21 juin prochain.

Kévin attendait également des annonces précises concernant les discothèques : "Ce sont les oubliés. Pour eux, c'est compliqué". Il faudra attendre désormais la prochaine allocution du président courant juillet pour connaître les nouvelles directions que prennent le déconfinement.

"L'école obligatoire le 22 juin ? Une annonce trop floue"

L'obligation de retour à l'école dès le 22 juin est une annonce trop floue explique Elodie Lagarde, secrétaire départementale du syndicat FSU Dordogne : "On attend surtout des précisions quant à l'application du protocole sanitaire . Sera t-il allégé ? On attend des précisions pour savoir comment l'école peur rouvrir plus largement". Elle poursuit : " Dans l'Etat actuel des choses avec un protocole strict, il est impossible de faire venir tous les élèves. J'imagine que Monsieur Blanquer fera des annonces précises en début de semaine prochaine".

Ce sont juste des annonces, je dirai même des effets d'annonce. De la communication dans toute sa splendeur - Elodie Lagarde, FSU Dordogne