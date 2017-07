Réactions à la mort de Michel Durafour : un maire de Saint-Étienne "visionnaire" et un ministre "réformateur"

De nombreuses personnalités, locales et nationales, ont réagi à la mort jeudi de l'ancien maire de Saint-Étienne et ancien ministre Michel Durafour. Il s'est éteint à l'âge de 97 ans.

L'annonce de la mort de Michel Durafour jeudi a déclenché une pluie d'hommages à l'ancien ministre et ancien maire de Saint-Étienne. Les élus et responsables politiques de la Loire mais aussi des personnalités nationales ont fait part de leur tristesse et salué l'action de celui qui a notamment marqué l'histoire politique en devenant un symbole de l'ouverture, en rejoignant en 1988 le gouvernement de Michel Rocard, après avoir été ministre des gouvernements de Raymond Barre et Jacques Chirac.

"Empreinte indélébile" à Saint-Étienne

Parmi les premières réactions politiques dans la Loire, celle du député LREM Jean-Michel Mis, qui déplore sur Twitter "une perte immense pour le pays et pour Saint-Étienne".

Disparition de Michel DURAFOUR. Une perte immense pour le pays et pour Saint-Etienne qui lui doit son Université et @EN3S_officiel@afpfrpic.twitter.com/CWsmS4HJbK — Jean-Michel MIS (@JeanMichelMIS) July 27, 2017

Pour l'actuel maire de Saint-Étienne, Gaël Perdriau, Michel Durafour est "quelqu'un qui a laissé une empreinte indélébile à l'histoire de Saint-Étienne, il est le fondateur de l'université de Saint-Étienne". "Si on est là aujourd'hui, c'est grâce à lui", ajoute le premier élu qui qualifie l'ancien maire et ministre de "visionnaire" à son époque.

Le sénateur LREM de la Loire et ancien maire de Saint-Étienne Maurice Vincent se souvient sur Twitter d'un "homme d'état mobilisé contre l'extrême droite et pour le progrès social".

Hommage à Michel Durafour, grd maire #SaintEtienne,homme d'état mobilisé c. l'extrême-droite,

pour le progrès social https://t.co/pHkyfpZC9c — maurice vincent (@mauricevincent_) July 27, 2017

Également ancien maire de Saint-Étienne, Michel Thiollière juge que "nous perdons aujourd'hui un homme d'État, un grand Stéphanois, un homme de culture" et, d'un point de vue plus personnel, il considère Michel Durafour comme "un repère politique".

J’apprends avec une immense tristesse le décès de Michel Durafour. pic.twitter.com/tM92qL1SVF — Michel Thiollière (@MThiolliere) July 27, 2017

Le député socialiste de la Loire Régis Juanico a également fait part de son "immense tristesse" sur le réseau social, en publiant une photo où il apparaît aux côtés de Michel Durafour en 2007, avant les élections législatives.

Immense tristesse : Michel Durafour n'est plus. Il était le président d'honneur de mon comité de soutien aux législatives en 2007 #Circo4201pic.twitter.com/FlXoJ9xzia — Régis JUANICO (@Juanico) July 27, 2017

Le député LR de la Loire Dino Cinieri salue pour sa part le "parcours politique exceptionnel et d'une rare densité" de l'ancien élu local et ancien ministre, et note également qu'il était "un brillant romancier".

Hommage à #MichelDurafour dont j'apprends, avec émotion et tristesse, sa disparition et que je savais malade depuis plusieurs mois ! - DC pic.twitter.com/8KJEuhrRbi — Dino Cinieri (@DinoCinieri) July 27, 2017

Réaction plutôt sur le ton de l'humour pour l'ancien député socialiste de la Loire Jean-Louis Gagnaire, qui, dans un communiqué, se souvient : "comme beaucoup d’étudiants dans les années soixante-dix, je l’ai bêtement combattu avant d’apprendre à le connaître et apprécier un homme politique exceptionnel".

Viens d'apprendre avec tristesse décès de Michel Durafour. Il fut un maire visionnaire pour #SaintEtienne & un ministre réformiste efficace — Jean Louis Gagnaire (@JLGagnaire) July 27, 2017

L'émotion de Martine Aubry, qui a travaillé avec lui

Martine Aubry a fait part dans un communiqué de sa tristesse en apprenant la mort de celui avec qui elle a travaillé au ministère du Travail lorsqu'elle n'était que "jeune fonctionnaire". "Il portait une vision très juste des relations au travail", ajoute la maire de Lille, qui se souvient particulièrement de "la façon très humaine et très personnelle" que Michel Durafour avait de "regarder chaque dossier de licenciement défendu par un syndicat".

J'apprends avec une grande tristesse la mort de Michel Durafour pic.twitter.com/wzjQdk63hZ — Martine Aubry (@MartineAubry) July 27, 2017

Les mots de Martine Aubry ont touché l'actuel président du Centre des monuments nationaux Philippe Bélaval, qui a été directeur de cabinet de Michel Durafour.

Merci pour cet hommage que je partage en tant qu'ancien dircab de Michel #Durafour.Que de souvenirs, que d'émotions. #Humanité était son nom pic.twitter.com/Yp0bfX9yL9 — Philippe Bélaval (@PBelaval) July 27, 2017

"Une vie d'engagements", pour le ministre Gérald Darmanin

L'un des premiers membres du gouvernement à réagir, le ministre de l'Action et des Comptes publics Gérald Darmanin (en charge de la Fonction publique, l'un des ministères occupés par Michel Durafour) a adressé sur Twitter ses condoléances aux proches de Michel Durafour, un ministre et élu qui "a mené une vie d'engagements'", ajoute-t-il.

Aux proches de Michel Durafour j'adresse mes plus sincères condoléances. Ancien Ministre et élu de terrain, il a mené une vie d'engagements. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) July 27, 2017

La section CFTC des agents de l'état a tenu à rendre hommage sur Twitter à Michel Durafour, pour son action lorsqu'il avait en charge le portefeuille de la fonction publique.