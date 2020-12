Mort de VGE : à Toulouse, Moudenc et Douste-Blazy saluent la mémoire d'un président "moderne"

Les réactions et les hommages se multiplient après la mort de Valéry Giscard d'Estaing. L'ancien chef de l'Etat, président de la République entre 1974 et 1981, est décédé ce mercredi 2 décembre à l'âge de 94 ans. Sa mort suscite de nombreuses réactions dans la sphère politique, et notamment à Toulouse, où l'actuel maire Jean-Luc Moudenc, et l'ancien élu Philippe Douste-Blazy se souviennent avoir été marqués par cette figure politique et médiatique.

Jean-Luc Moudenc salue "un homme de convictions, un pédagogue"

L'actuel maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc, retient un homme qui aura "fait souffler un vent de renouveau sur la politique française", ainsi qu'un président qui aura "donné beaucoup d'efforts pour la construction européenne".

La réaction du maire de Toulouse Jean-Luc Moudenc après la mort de Valéry Giscard d'Estaing Copier

"Je l'ai rencontré à Toulouse lorsqu'il faisait ses réunions politiques, et en 2016, j'ai eu l'honneur d'être à sa table pour fêter ses 90 ans au Sénat" se remémore Jean-Luc Moudenc au micro de France Bleu Occitanie. "Il avait une image d'homme distant, d'accès peu facile, qui tenait probablement à son style, à sa grande taille et à sa manière aristocratiques. Mais en réalité on pouvait lui parler très simplement".

Jean-Luc Moudenc se souvient d'un "homme de convictions", d'un "pédagogue". "J'ai toujours été frappé par sa volonté de démontrer, de prouver, et pas seulement d'asséner des vérités".

Sur Twitter, l'actuel maire de Toulouse rend hommage à l'ancien président. "C'est son élection qui m'a fait m'engager en politique" écrit-il.

Pour Philippe Douste-Blazy, VGE a "complètement modernisé la vie politique"

Pour l'ancien maire de Toulouse, Philippe Douste-Blazy, VGE a été un Président "qui a complètement modernisé la vie politique, ne serait-ce que par ses campagnes électorales". L'ancien élu se souvient de la venue du chef de l'Etat à Toulouse lors de l'une de ses campagnes. "Il était accompagné de la chanteuse Marie Laforêt, lui-même était à l'accordéon. C'est dire la révolution que ça représentait à l'époque en termes d'image".

L'ancien maire de Toulouse Philippe Douste-Blazy se souvient de ses liens avec VGE Copier

Philippe Douste-Blazy explique avoir beaucoup croisé Valéry Giscard d'Estaing à l'Assemblée Nationale, après son échec en 1981. "Quand j'étais président du groupe UDF à l'Assemblée, il était l'un de mes députés" se souvient l'ancien élu au micro de France Bleu Occitanie. "Alors lorsqu'il levait le doigt pour demander la parole, ça n'était pas très évident".

Sur les réseaux sociaux, Philippe Douste-Blazy a aussi salué la mémoire de l'ancien Président Valéry Giscard d'Estaing : "une profonde intelligence, un immense Européen, un grand réformateur, le modernisateur de la vie politique Française et Européenne".