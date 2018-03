La commission d’enquête a rendu lundi un avis favorable au réaménagement de l’A480 et de l’échangeur du Rondeau. Christophe Ferrari, président de la Métropole grenobloise, est satisfait de cette décision mais le travail n’est pas terminé. Il faudra surtout gérer au mieux la période de travaux.

Grenoble, France

"Nous sommes à un point où nous n’étions jamais arrivés sur ce dossier" estime Christophe Ferrari, le président de la Métropole grenobloise qui a quitté récemment le Parti Socialiste, satisfait du feu vert donné par la commission d’enquête publique. Ce projet de réaménagement, et de l’autoroute A480 et de l’échangeur du Rondeau, est vieux de plus de 30 ans.

Un dossier prioritaire pour la Métro

Dossier concernant la Ville de Grenoble, la Métropole et le Département, un travail en commun est nécessaire, travail qui n'a pas toujours été facile, les intérêts de chacun étant différents. Christophe Ferrari se félicite de "la volonté partenariale de trouver des solutions à des problèmes territoriaux historiques".

Avant de commencer les travaux, trois décisions sont encore nécessaires : la déclaration d’utilité publique du Préfet et deux autorisations administratives concernant les enquêtes parcellaire et environnementale. Christophe Ferrari confirme que les différents acteurs "y travaillent collectivement en bonne intelligence".

Le but de ce réaménagement est d’assurer une meilleure fluidité du trafic - Christophe Ferrari, le président de la Métropole grenobloise

Parmi les 17 recommandations de la commission d’enquête publique : la limitation de vitesse à 70km/h sur une majeure partie du tronçon. Le président de la Métropole rappelle qu’il "incombe aux acteurs porteurs des travaux, à savoir l’Etat, à Aréa, de tenir compte de ces recommandations". Christophe Ferrari ajoute : "je pense, dans l’intérêt de tous, que ces recommandations doivent être suivies".

Évidemment, le réaménagement de l'A480 et de l'échangeur du Rondeau n'est pas une solution miracle contre les bouchons aux heures de points, mais "nous pourrions gagner entre 25 et 30 minutes entre Saint-Egrève et Claix" avance l'élu divers gauche.

Place à la phase de travaux

Les travaux devraient s’étendre de 2019 à 2023. Durant cette période, il s’agira pour Christophe Ferrari de "faire en sorte que nous ne soyons pas davantage paralysés. Il faudra trouver des vraies solutions pour que nos concitoyens puissent se déplacer, travailler, étudier."

Des idées sont déjà avancées : le phasage, le travail de nuit ou une réflexion sur les transports en commun. Des doutes subsistent sur certains points notamment les répercussions sur les automobilistes le long de l’arc alpin, passant probablement pas une augmentation du prix des péages régionaux.