Réaménagement de Nantes-Atlantique : Christelle Morançais s'impatiente

"Maintenant, il faut que ça bouge". C'est l'intitulé du communiqué publié ce mardi par la présidente de la région Pays de la Loire. Christelle Morançais (divers droite) perd patience face à un dossier qui traine depuis plus de quatre ans, celui du réaménagement de l'aéroport de Nantes-Atlantique. En février 2019, Christelle Morançais et le Premier ministre Edouard Philippe avaient signé un Contrat d'avenir pour la région , il avait été établi pour compenser l'abandon, un an plus tôt, du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Or, constate la présidente de Région, "rien n'a été entrepris" en quatre ans pour la rénovation et la modernisation de la plateforme aéroportuaire. Elle estime que "l'état des infrastructures est absolument indigne d'une région comme la nôtre".

Toujours pas de concessionnaire désigné

Christelle Morançais ajoute avoir commandé une étude qui laisse entrevoir une saturation totale de l'aéroport actuel d'ici 2030. Elle demande donc "solennellement au Gouvernement d'engager, d'ici à la fin de l'année 2023, les premiers travaux de rénovation de l'aéroport". A ce jour, le dossier n'avance pas, le futur concessionnaire n'a toujours pas été désigné, il le sera dans "le courant 2023" a assuré la Direction générale de l'aviation civile lors d' une réunion publique sur le sujet organisée en mars dernier.