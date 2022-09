Réchauffement climatique, prix des carburants, dialogue avec le gouvernement, Gilles Simeoni prend position

Premier invité de cette nouvelle saison de Vinti minuti, l’émission politique de RCFM, Gilles Simeoni a évoqué ce mardi les grands thèmes d’actualité de cette rentrée. Le président de l’exécutif a pris position sur les différents grands dossiers comme l’enjeu climatique au lendemain de la tempête qui a balayé la Corse à la mi-août, la situation concernant la distribution du carburant dans l’île au regard des remises consenties par l’État et certaines enseignes ou encore la prudence qui doit rester de mise selon lui dans le dialogue ouvert entre les élus de la Corse et le gouvernement.

Le réchauffement climatique, une priorité absolue

Trois semaines après la terrible tempête qui a balayé la Corse faisant 5 morts, plusieurs blessés et d’importants dégâts matériels, Gilles Simeoni a clairement voulu identifier le l’enjeu du réchauffement climatique comme une priorité absolue. Selon le président de l’exécutif il faut repenser l’ensemble de la politique budgétaire : « Le budget aujourd'hui doit pas être construit seulement à travers l'unité de mesure qui est l'euro et doit être aussi pensé à travers des unités de mesure qui sont : comment on impacte la décarbonation, l'empreinte carbone, comment on économise d'autres types de coûts et de surcoûts notamment liés aux attentes environnementales ? Ça va se faire très rapidement, ce sont des propositions qui ont été portées, y compris par la collectivité de Corse et d'ailleurs par les régions de France.

En termes de sécheresse...aujourd'hui, les agriculteurs ont un problème énorme. Nous avons un plan qui s'intègre dans la vision générale mais qui est un plan à 5, 7 et 10 ans, autrement dit aujourd'hui, avec 200 millions d'euros, nous pouvons, en l'espace de quelques mois et de quelques années, développer 3 catégories d'actions qui sont très importantes. Premièrement, la rehausse des barrages existants pour augmenter notre capacité de stockage, le changement de nos habitudes c'est essentiel par exemple en termes d'irrigation pour les agriculteurs en termes de consommation pour les citoyens mais également _la lutte contre les fuites, nous avons des réseaux où il y a des taux de fuite de 35 à 40%_, et troisième et dernier niveau en concertation avec les communes, intercommunalités dans le cadre des plans territoriaux, un déploiement de retenues collinaires de petites installations qui vont nous permettre de mieux stocker l'eau en combinant ces 3 mesures. 200 millions d'euros, c'est 20 millions d'euros par an, nous avons les moyens d'apporter une réponse efficace et de couvrir l'ensemble de nos besoins, y compris s'ils vont augmenter dans les années à venir. »

« Une forme de concurrence déloyale »

Autre gros dossier de ce mois de septembre, la question du prix des carburants dans l'île, avec certains pompistes, notamment Esso, qui accusent Total de concurrence déloyale après avoir ajouté une remise de 20 centimes à la ristourne de l'Etat. Ils parlent de casse sociale, et demandent à la CDC d'intervenir. Gilles Simeoni leur a répondu ce mardi sur nos ondes : « Bien évidemment, je ne peux pas intervenir pour que les prix restent hauts. Toute mesure qui vient diminuer le prix du carburant est une mesure qui est bonne à prendre.

Deuxièmement, il n'en reste pas moins en l'état, que cette situation risque de conduire à la disparition et du groupe Ferrandi, qui est un groupe historiquement présent en Corse avec des salariés insulaires mais également de la disparition qui a commencé déjà à se manifester à travers des fermetures des stations-services à l'enseigne Esso et qu’il y a donc une forme de concurrence déloyale. Donc moi ce que j'ai dit au ministre Bruno Le Maire et au ministre Gérald Darmanin, en charge du dossier Corse, c'est qu'il fallait qu'avec la même force et le même pouvoir de conviction, le gouvernement demande au groupe Esso, qui a réalisé lui aussi des profits considérables, de consentir la même remise. »

Dialogue avec Paris, la prudence est de mise

Enfin parmi les principaux dossiers de cette rentrée et des mois à venir : le processus de dialogue ouvert avec Paris cet été. Gilles Simeoni est revenu sur ses doutes émis récemment dans un journal catalan, concernant la volonté du gouvernement d'aboutir. Gilles Simeoni a tenu a tempérer ces propos, précisant qu'il s'agit davantage pour lui de prudence : « Rien ne me permet de douter de sa volonté, mais rien ne me permet en sens inverse de considérer que cette volonté est définitivement acquise.

Comment sont vos relations avec Gérald Darmanin ? Tout à fait cordiales au plan humain, elles ont été jusqu'à aujourd'hui politiquement satisfaisantes, dans la mesure où Gérald Darmanin a pris un certain nombre d'engagements et qu’il les a respectés. Mais je sais aussi ce qu'a été la politique à titre principal de l'État depuis 2 siècles dans ce pays et ce qu'elle a été pour la période contemporaine depuis 60 ans. Les Corses savent aussi que malheureusement jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas entendu les paroles fortes et irréversibles qui nous permettent de considérer que, à Paris, la volonté politique au plus haut niveau de l'État est de reconnaître la question politique Corse dans toutes ses dimensions. Nous savons également qu'il y a _des adversaires de la paix et des adversaires de la solution politique, y compris au sein de ce qu'il est convenu d'appeler l'État profond_, donc des incertitudes mais de notre côté, la volonté de réussir pour la Corse, pour les générations d'aujourd'hui et pour les générations à venir. »