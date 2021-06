Recherche assesseurs dans la Manche à l'approche des élections départementales et régionales

Certaines communes n'ont toujours pas trouver tous leurs assesseurs dans la Manche, alors que l'on s'approche des dimanches 20 et 27 juin. Les équipes municipales s'activent, comme à Saint-Lô, Granville et Cherbourg, mais ne sont pas inquiètes.

Les élections départementales et régionales approchent. Les 20 et 27 juin, les électeurs seront appelés à voter dans la Manche. Toutefois, tous les assesseurs n'ont pas encore été trouvés. Il manque 28 personnes pour le premier tour et 31 pour le second à Saint-Lô. Une situation nationale qui s'explique par la crise sanitaire, le déconfinement, mais aussi le fait de voir deux élections sur les mêmes weekends. Ce scrutin demande aux mairies de doubler leurs effectifs. Dans ce contexte, la tâche n'est pas simple.

"On a fait appel à tous les réseaux"

Les équipes municipales s'activent donc depuis quelques jours pour trouver du monde. "On a fait appel à tous les réseaux, chaque élu essaie de mobiliser ses proches, explique Jean-Yves Letessier, adjoint au maire en charge de l'administration générale à Saint-Lô. On va aussi faire paraître un communiqué, pour encourager les gens à se mobiliser. Une des particularités d'ailleurs, c'est qu'il suffit d'être électeur dans le département pour pouvoir s'inscrire."

La mairie a encore deux semaines pour compléter ses effectifs. A l'heure actuelle, elle est garantie de disposer de deux assesseurs par bureau de vote, contre trois idéalement. Sur la côte, Granville recherche de son côté encore une dizaine de personnes. La municipalité reste confiante. Suite à un appel à candidatures, une dizaine d'habitants se sont manifestées en début de semaine.

Honnêtement, je pense que l'on aura bien nos 80 assesseurs pour le prochain scrutin, mais c'est vrai que les choses ne sont pas simples - Gilles Ménard, le maire de Granville.

Quelques exceptions en réalité dans la Manche

Rappelons que cette mission se fait bénévolement. Les équipes sont d'ailleurs prioritaires pour être vaccinées. Il est également possible de se présenter les jours des élections avec un test PCR de moins de 48 heures.

La plupart des mairies de la Manche jointes par France Bleu ont bouclé leurs listes ces derniers jours, ou sont en voie de la faire. Dans les petits communes, les membres du conseil municipal suffisent en réalité. Pour les intéressés, il reste quelques places par exemple dans les bureaux de vote de Barneville-Careteret et Carentan-les-Marais. À Cherbourg, une cinquantaine de personnes sont encore recherchées.