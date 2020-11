Reconfinement : Jean Castex déplore qu'on appelle les maires "à violer les lois de la République"

Lors de la séance de questions au gouvernement ce mardi à l'Assemblée nationale, Jean Castex a déploré que certains élus appellent les maires à "violer les règles de la République" en prenant des arrêtés pour rouvrir les commerces non-alimentaires. Ces derniers ont fermé leurs portes depuis vendredi dernier et l'entrée en vigueur du reconfinement pour combattre l'épidémie de coronavirus.

"Quand la République est confrontée à la plus grave crise sanitaire qu'elle ait subie depuis des décennies, on n'appelle pas les maires, serviteurs de la République, à violer les lois de la République. Ça n'est pas possible", s'est insurgé le Premier ministre.

Jean Castex s'adressait au député et président de l'UDI, Jean-Christophe Lagarde. "Autant je comprends parfaitement les souffrances endurées par les Françaises et les Français, a souligné le chef du gouvernement. Autant je vous le dis, je ne comprends pas que vous ayez envoyé aux adhérents de votre formation politique, aux maires, une demande leur suggérant vivement de prendre des arrêtés pour s'opposer aux décisions de l'état d'urgence sanitaire".

Depuis la mise en place du reconfinement vendredi dernier, de nombreux maires ont signé des arrêtés autorisant la réouverture des commerces non-alimentaires dans leur ville.

"Où est la cohérence dans ces décisions ?"

Juste avant, Jean-Christophe Lagarde a souligné l'incompréhension des Français face aux mesures prises par le gouvernement. Il a également déploré le manque de concertation : "Monsieur le Premier ministre, vous aviez fait de la concertation, de la volonté de territorialisation votre marque de fabrique, on ne la retrouve pas dans les décisions sur confinement".