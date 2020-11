Reconfinement : le maire de Bordeaux Pierre Hurmic appelle le gouvernement à soutenir les petits commerces

Sauver les commerces de proximité. C'est l'appel lancé par le maire de Bordeaux Pierre Hurmic et 49 autres élus au gouvernement, dans une lettre adressée au Premier ministre Jean Castex ce samedi. Ces enseignes locales "non-essentielles" ont été contraintes de fermer à cause du reconfinement. Dans leur courrier, les élus demandent au gouvernement de "travailler rapidement à une solution."

Pour les élus, "la mesure la moins comprise" du reconfinement "est l'inégalité de traitement entre les commerces de proximité, à l'exemple, mais il n'est pas le seul, des librairies, et les grandes surfaces commerciales" qui peuvent rester ouvertes. "Les commerces de proximité sont essentiels pour maintenir le lien social dans nos quartiers, soulignent les signataires de la lettre. Nous devons plus que jamais accompagner les librairies et tous les commerces qui font vivre nos villes."

Dans un communiqué, le président de Bordeaux Métropole Alain Anziani dit "apporter son soutien aux commerçants" et promet d'accompagner les professionnels concernés par les mesures de fermeture. Alain Anziani regrette également que "le président de la République et le gouvernement ont décidé de mesures applicables à l’ensemble du territoire sans concertation préalable."

Des dizaines de maires français ont aussi décidé de prendre des arrêtés pour permettre aux petits commerces de leur commune de rester ouverts. En Gironde, les maires de Pessac et de La Teste-de-Buch se sont joint au mouvement. La sous-préfecture d'Arcachon a réagit à la décision du maire de la Teste-sur-Buch en dénonçant un arrêté "illégal." Il devrait donc être annulé prochainement.