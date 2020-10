Reconfinement : Le maire de Longwy prend un arrêté autorisant la réouverture des commerces

Jean-marc Fournel, le maire de Longwy (Meurthe et Moselle), publie ce samedi un arrêté autorisant la ré-ouverture des commerces non-essentiels dans sa commune.

Jean-marc Fournel, le maire de Longwy (Meurthe et Moselle), publie ce samedi un arrêté autorisant la ré-ouverture des commerces dans sa commune à partir de ce samedi 31 octobre. Plusieurs communes de l'Hexgaone ont pris ce genre de mesures depuis vendredi, malgré que l'Etat considère ce type d'arrêté comme illégal.

Copie d'écran du relais sur Facebook par un longovicien © Radio France - Facebook

Un arrêté de réouverture des commerces de centre-ville

Sur sa page Facebook, la ville annonce que le maire de Longwy Jean Marc Fournel et la Présidente des Commerçants de l’Association « Intencité » Natasha Mohier se sont rencontrés pour évoquer la situation du Commerce de Centre Ville :

"Convaincu d’une rupture de traitement en défaveur du « petit commerce » après la promulgation du décret du 29 octobre 2020 et les derniers arguments développés par la Présidente, le maire de la commune a décidé de promulguer un arrêté autorisant les commerces non-alimentaires et non essentiels à réouvrir dès ce jour à 12 h 00.

Le maire de Longwy, accompagné par Robert ROUSSEAU, Conseiller délégué au Commerce, ont remis l’arrêté à la Présidente des Commerçants en fin de matinée."