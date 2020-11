Reconfinement : "Ecoutez-nous !", demande le maire de Mayenne au Premier ministre

Ce jeudi 12 novembre, Jean Castex prendra la parole pour faire un nouveau point sur la situation épidémique. A quelques heures de cette prise de parole très attendue, notamment par les professionnels du commerce et de l'artisanat, le maire socialiste de Mayenne, Jean-Pierre Le Scornet, a publié mercredi une lettre ouverte à son attention.

Le sentiment d'être "de simples supplétifs des politiques gouvernementales"

Il redoute une faillite prochaine de beaucoup d'entre eux si les règles actuelles de fermeture sont maintenues : "Nous sommes nombreux à espérer de cette conférence de presse un assouplissement concernant la fermeture des petits commerces. La situation économique de ces commerçants, artisans touchés par ces mesures administratives de fermeture est dramatique. Beaucoup d’entre eux seront contraints de fermer définitivement les rideaux dans quelques semaines faute de trésorerie ou de guerre lasse." Il est en effet peu vraisemblable que le gouvernement donne son feu vert pour une réouverture des commerces dits non-essentiels.

Jean-Pierre Le Scornet estime qu'il a la "légitimité à vous demander d’abroger cette mesure de fermeture du commerce local qualifié de non essentiel au nom justement de ma fine connaissance du territoire dans lequel je vis". Le maire de Mayenne exige de Jean Castex de l'écoute et du respect : "Faites confiance à celles et ceux qui sont sur le terrain au plus près préoccupations des habitants. Écoutez nous ! Nous les élus n’acceptons plus de n’être considérés comme de simples supplétifs des politiques gouvernementales" conclut-il. La démarche de l'élu mayennais est soutenue par le député centriste du Nord-Mayenne, Yannick Favennec.