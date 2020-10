Reconfinement : le maire de Valence prend un arrêté pour autoriser les commerces non-alimentaires à rouvrir

La fronde contre la fermeture des petits commerces non-alimentaires s'organise. Plusieurs élus ont pris des arrêtés municipaux pour les autoriser à rouvrir, dont le maire de Valence.

Quand je vois l'accumulation de clients dans tous les rayons de la grande distribution et les rideaux baissés de nos commerçants indépendants, c'est un crève cœur et ça ne peut pas durer

Nicolas Daragon pointe une inégalité de traitement entre commerces indépendants et grandes surfaces. « Quand je vois l'accumulation de clients dans tous les rayons de la grande distribution et les rideaux baissés de nos commerçants indépendants, c'est un crève-cœur et ça ne peut pas durer. Comment expliquer qu'on puisse acheter des jouets, des livres, des vêtements ou encore de l'électroménager en grande distribution et pas chez un indépendant ?" Selon l'élu, il est plus facile de faire respecter les gestes barrières dans un petit commerce que dans une grande surface.

Nicolas Daragon demande par ailleurs au gouvernement de laisser une plus grande marge de manœuvre aux préfets "qui peuvent ajuster les mesures trop générales et injustes aux situations concrètes dans nos communes, sans quoi nous risquons la disparition de notre tissu commerçant pour lequel nous nous battons depuis des années".

J'ai bien conscience que mon arrêté sera déféré au tribunal administratif par le Préfet de la Drôme

Une mesure symbolique ? Certainement, admet le maire de Valence : "j'ai bien conscience que mon arrêté sera déféré au tribunal administratif par le Préfet de la Drôme. Je ne me voile pas la face". Nicolas Daragon souhaite que les grandes surfaces puissent vendre uniquement des produits de première nécessité, pour ne pas instaurer "une concurrence déloyale".

à lire aussi Le Maire de Brive prend un arrêté pour rouvrir les commerces de proximité, la Préfecture le juge "illégal"