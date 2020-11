Reconfinement : le Premier ministre Jean Castex au 20 heures de TF1 ce dimanche

En pleine polémique sur le reconfinement et la fermeture des petits commerces, le Premier ministre est l'invité du 20 heures de TF1 ce dimanche soir. "Je vous donne rendez-vous ce soir à 20h00 sur TF1", a lancé sur Twitter Jean Castex, sans donner plus de précisions sur les sujets abordés. Mais le chef du gouvernement devrait s'exprimer sur la fronde de certains élus, qui réclament la réouverture des magasins de proximité, après s'être entretenu en visoconférence avec les fédérations professionnelles et les associations de commerçants.

Fronde des maires pour soutenir les commerces de proximité

Des maires d'une cinquantaine de villes françaises ont pris des arrêtés autorisant l'ouverture des commerces non alimentaires sur leur commune. Dans le Journal du Dimanche, la maire de Paris Anne Hidalgo a également annoncé "une initiative commune" avec d'autres villes pour "autoriser la réouverture des librairies indépendantes". Des "maires irresponsables" qui "menacent la santé des Français", a déclaré de son côté le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, ce dimanche.

Le Medef entend, lui, faire des propositions au gouvernement d'ici 15 jours, pour rouvrir les commerces non essentiels, a expliqué ce dimanche la vice-présidente de l'organisation, Dominique Carlac'h. "Faire ses cadeaux en bas de chez soi était de nature à redynamiser l'activité. Faire ses cadeaux de Noël sur Amazon, ce n'est pas citoyen et c'est la clé de pertes d'emplois sur le sol français", a-t-elle déclaré sur France Inter.

Vers une fermeture des rayons de produits non essentiels ?

Ce dimanche soir, le Premier ministre pourrait décider de fermer les "rayons de produits qui ne sont pas de première nécessité" dans les grandes surfaces, a déclaré Bruno Le Maire sur BFMTV ce dimanche. Après une journée de consultations, Jean Castex doit rendre son arbitrage pour "rétablir l'équité" avec les petits commerces.

"Il y a aujourd'hui des discussions sous l'égide du Premier ministre avec les partenaires sociaux, avec les représentants des commerçants, pour regarder comment on peut aller plus loin dans cet enjeu d'équité" entre grandes surfaces et petits commerces, a souligné le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal sur France Inter. Le gouvernement pourrait également décider d'ici au 12 novembre de "rouvrir un certain nombre de commerces si la situation sanitaire le permet", a expliqué le ministre de l'Economie.

Pour ce nouveau confinement deuxième version, les commerces dit non essentiels ont du fermer leurs portes vendredi soir. Mais les modalités de ce reconfinement seront revues tous les 15 jours en fonction de l'évolution des indicateurs sanitaires.