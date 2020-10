Reconfinement : le sénateur mayennais Guillaume Chevrollier a voté contre

Les sénateurs ont dit non au gouvernement, ce jeudi après-midi. Non au reconfinement, par 178 voix contre 130. Le premier ministre, Jean Castex, suivant l'article 50-1 avait soumis la question au vote du parlement, sans risque qu'un refus n'entraine sa démission.

Le Sénat a donc voté contre les mesures sanitaires proposées par le gouvernement, pour tenter de limiter l'épidémie de Covid. Non au reconfinement, par 178 voix contre 130 et 27 abstentions. Le premier ministre avait sollicité le vote du Parlement. Les députés, eux, avaient, un peu plus tôt dans l'après-midi, accordé leur confiance au gouvernement.

Le "non" du sénateur LR Guillaume Chevrollier

Parmi les sénateurs opposés aux propositions du gouvernement, le mayennais, LR, Guillaume Chevrollier. Pour lui " les mesures prises, lors de la première vague l'ont été dans l'improvisation et maintenant, nous sommes dans l'impréparation". Il estime que si le virus est bien présent, "nous devons apprendre à vivre avec" mais ne pas risquer de mettre en péril toute notre économie.

Guillaume Chevrollier sénateur mayennais LR Copier

Le gouvernement a fait appel à l'article 50-1 de la Constitution, pour permettre aux parlementaires de voter les mesures, sans courir le risque qu'un refus n'entraine sa démission.