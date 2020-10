Reconfinement : les élus de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur réagissent

C'est donc à partir de ce jeudi soir minuit que le deuxième confinement va débuter. Un reconfinement pour lutter contre l'épidémie de Covid-19 qui progresse très vite partout. Après l'annonce d'Emmanuel Macron ce mercredi soir, et le détail des modalités de ce reconfinement plusieurs élus de la région ont réagi sur les réseaux sociaux, très souvent pour soutenir la population et particulièrement ceux qui seront directement impactés par cette nouvelle phase.

Michèle Rubirola "aux côtés" des marseillais

C'est sur Twitter que la maire de Marseille s'est exprimée après l'intervention du chef de l'Etat. Michèle Rubirola dans un message très court se dit "aux côtés" des marseillais.

Martine Vassal appelle "à se serrer les coudes"

L'ancienne rivale de Michèle Rubirola qui est toujours la présidente du département des Bouches-du-Rhône Martine Vassal elle, a réagi dans un communiqué de presse. Et elle donne rapidement le ton, après une pensée pour les soignants, Martine Vassal promet d'organiser rapidement "la riposte" contre la maladie : "C’est dans ces moments difficiles qu’il faut savoir se serrer les coudes et repartir vers l’action. Nous n’allons pas nous contenter de déplorer toutes ces restrictions sans organiser la riposte contre cette maladie et toutes ses conséquences sur notre quotidien. Cela passe par des mesures concrètes que nous avons déjà mises en œuvre et que nous allons renforcer pour apaiser la crise sanitaire".

Parmi ces mesures il y a la distribution de 5000 nouveaux masques inclusifs, la possibilité de mettre en place des hôpitaux éphémères, et le déploiement des appareils de tests rapides, à destination des Ehpad et pour les employés des Services d’aide à domicile.

Renaud Muselier : "On va se battre pour vivre"

Le président LR de Région, Renaud Muselier, lui aussi promet d'aider la population pour traverser cette nouvelle période difficile. Il annonce que la région va trouver "des solutions". Renaud Muselier qui se montre combatif "on va se battre pour vivre".

Stéphane Ravier "un aveu d'échec du gouvernement"

Le sénateur Rassemblement National des Bouches-du-Rhône, lui, attaque directement le gouvernement. Pour Stéphane Ravier, le reconfinement est un "aveu d'échec". Il estime que le président Emmanuel Macron "sanctionne les Français alors que c'est ce gouvernement qu'il faut sanctionner !"