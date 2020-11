Reconfinement : "Les règles ne sont pas respectées à Marseille" (Saïd Ahamada, député LREM de Marseille)

Du monde sur la route, le masque pas toujours porté, des gestes barrières parfois aléatoires, des sorties plus longues que la durée autorisée le reconfinement est-il pris un peu à la légère à Marseille ? Pour le député La République en Marche, de la 7ème circonscription des Bouches-du-Rhône la réponse est oui.

J'étais à Marseille tout le week-end et j'avoue qu'on a dû mal à croire qu'on est en période de confinement et c'est le problème des mesures qui ont été décidées, elles sont peu respectées à Marseille

Beaucoup évoquent aussi un reconfinement trop "léger" des mesures pas assez strictes, mais pour Saïd Ahamada le problème n'est pas là: "la stratégie du gouvernement c'était d'aller crescendo dans les mesures et on nous aurait reproché de ne pas le faire". Aujourd'hui la situation est inquiétante dans les hôpitaux de la région, le pic de la première vague est dépassé et les effets de ce confinement ne se feront pas ressentir avant deux ou trois semaines. Certains évoquent déjà un reconfinement qui devrait être plus strict, plus sévère, c'est le cas de Christian Estrosi qui estime qu'il faudrait tout confiner comme au mois de mars sauf les écoles et collèges pour passer des fêtes de fin d'année plus sereinement. Pour Saïd Ahamada, renforcer les mesures peut être une solution "en fonction des résultats des premières semaines du confinement il faudra prendre des mesures plus dures". Et pour sensibiliser la population le député évoque des chiffres très évocateurs.