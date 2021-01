Reconfinement : "une évidence" pour le sénateur Patrick Kanner, reçu par Jean Castex

Le ministre de la santé Olivier Véran a reconnu, ce jeudi, que le couvre-feu ne serait probablement pas suffisant, notamment pour faire face aux nouveaux variants du Covid-19, qui représentent aujourd'hui 2000 cas par jour en France, quatre fois plus qu'au début du mois de janvier.

Mais le gouvernement et l'Elysée se laissent encore du temps pour prendre et annoncer un troisième confinement. Le premier ministre consulte les responsables politiques et les partenaires sociaux. Ce jeudi, le sénateur nordiste Patrick Kanner, président du groupe socialiste au Sénat, a participé à l'une de ces réunions. Deux heures d'entretien où le premier ministre n'a pas fait mystère de la nécessité de reconfiner.

Le premier ministre nous a donné les ingrédients de la sauce à laquelle nous serons mangés, mais pas encore la recette

"Aucune décision n'a été prise, mais c'est une évidence", raconte Patrick Kanner, "le mot de confinement a d'ailleurs été utilisé. Le premier ministre nous a donné les ingrédients de la sauce à laquelle nous serons mangés, mais pas encore la recette".

Débat et vote au Parlement

Selon lui, Jean Castex a évoqué "la possibilité d'un débat avec vote au Parlement" avant d'arrêter les modalités du confinement. "On gagne du temps, c'est respectueux du Parlement", reconnaît Patrick Kanner, "mais plus on confinera vite, plus on pourra déconfiner dans de bonnes conditions".