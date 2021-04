Reconfinement : "ce sont nos commerçants qui vont payer" regrette le maire d'Orléans, Serge Grouard

Après l'annonce d'un reconfinement, "c'est le constat de l'échec de la stratégie" d'Emmanuel Macron, accuse ce jeudi matin Serge Grouard, le maire d'Orléans, invité de France Bleu Orléans. L'élu, également patron du parti Les Républicains dans le Loiret regrette "une fois de plus, ce sont nos commerçants qui vont payer".

Orléans s'apprête donc à se reconfigurer. C'est trop tard pour vous?

Il y avait une course de vitesse entre la vaccination et la pandémie. Malheureusement, ce que j'ai entendu du président de la République, c'est le constat de l'échec de cette stratégie d'aller plus vite que la pandémie. La pandémie nous a rattrapé et donc on est obligé de reconfiner, c'est assez dramatique. Ce que ne comprends pas, c'est qu'alors que l'on avait dit que l'on avait des mesures différenciées selon les régions et selon le développement de la pandémie, eh bien là, c'est le même tarif pour tout le monde. Chez nous, sur Orléans et sur l'ensemble du Loiret, une fois de plus, ce sont nos commerçants qui vont payer.

On pouvait vraiment l'éviter ce reconfinement sur le Loiret, on a un taux d'incidence qui dépasse les 300 sur la métropole, le CHRO est en grande tension.

C'est exact, le CHRO est en grande tension, mais nous avons la capacité néanmoins de faire face. J'avais proposé effectivement que l'on ferme un peu plus tôt les écoles. Je ne critique pas cette mesure. Je pense que c'est une mesure de bon sens, mais je proposais aussi, par exemple, que l'on vaccine les enseignants qui le souhaitaient et que l'on puisse le faire massivement. Sur Orléans, on pouvait commencer dès la semaine prochaine.

Les contrôles et sanctions seront renforcés sur la voie publique dit Emmanuel Macron pour éviter les rassemblements, allez vous passer des consignes dans ce sens à la police municipale ?

Je suis d'accord pour sanctionner quand il y a des gens totalement irresponsables, comme on l'a vu d'ailleurs en dehors d'Orléans et du Loiret, mais dans d'autres régions de France, où on a vu des rassemblements avec des centaines de personnes qui font n'importe quoi. Donc là, je suis parfaitement d'accord pour que l'on sanctionne.

Sans aller à des rassemblements de 300 à 400 personnes, on a du monde sur les bords de Loire également.

Oui, mais c'est très différent. Vous n'avez pas du monde à touche touche et vous n'avez pas un chanteur qui dit, "maintenant, je vous propose que l'on s'embrasse tous" (NDLR, Francis Lalanne, à Nice). C'est profondément choquant quand on sait dans quelle situation sont justement les hôpitaux, les personnels soignants, qui sont fatigués et, si vous me permettez l'expression, qui en ont marre, mais qui tiennent néanmoins.