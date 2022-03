Reconquête, le parti d'Éric Zemmour, revendique 2000 sympathisants et 700 adhérents en Dordogne

"Eric Zemmour a un programme pour la Dordogne, il a un programme pour les zones rurales", ont-ils tenu à défendre. Dans le cadre d'un "tour de France des oubliés", le parti Reconquête organisait une réunion publique à Neuvic ce dimanche 6 mars. Avec un seul objectif : convaincre les Périgourdins. Pour l'occasion, Benjamin Cauchy et Vijay Monany, deux des porte-paroles du parti, ainsi que Arnaud Humbert, coordinateur régional de Reconquête en Nouvelle-Aquitaine, ont fait le déplacement.

2000 sympathisants et 700 adhérents

Eric Zemmour a obtenu ses 500 parrainages et devrait donc figurer sur la liste des candidats à l'élection présidentielle dévoilée ce lundi. En Dordogne, le candidat a obtenu le soutien de cinq élus. La fédération, crée il y a trois mois, revendique à ce jour 2000 sympathisants et 700 adhérents. "Et je peux vous dire que parmi les 700 adhérents, nous avons plus de 200 militants, c'est-à-dire des gens qui sont vraiment sur le terrain et qui se mobilisent", a indiqué Nathalie Ballerand, coordinatrice de Reconquête en Dordogne.

"Le grand déclassement"

"Ce qui inquiète le plus dans des départements comme la Dordogne, c'est le grand déclassement", a ajouté Benjamin Cauchy, un ancien gilet jaune rallié à Éric Zemmour. "La prime naissance de 10.000 euros pour tous les enfants qui naîtront ici en Dordogne, c'est une proposition concrète pour revitaliser les campagnes par exemple", a-t-il ajouté. A à peine plus d'un mois du premier tour de l'élection présidentielle, Reconquête espère convaincre, et "reconquérir, sur cette terre historiquement de gauche". Et preuve que cela marche selon le parti : 200 personnes étaient attendues à la réunion publique.